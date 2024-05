Erst kaum Punkte, dann der Titel? PSG will Liverpool und Inter toppen

Acht Punkte reichten Paris Saint-Germain, um die Gruppe zu überstehen - jetzt greift Dortmunds Halbfinalgegner nach dem Titel. Eine Diskrepanz, für die es berühmte Vorbilder gibt.

Musste lange um den Einzug ins Achtelfinale zittern - jetzt steht Kylian Mbappé mit PSG in der Runde der letzten vier. IMAGO/Kirchner-Media

Ob einige Spieler von Schachtar Donezk mit etwas Wehmut an diesem Mittwochabend nach Dortmund blicken? Während der BVB und Paris Saint-Germain sich ab 21 Uhr (LIVE! bei kicker) im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegenüberstehen, war der ukrainische Meister in der Gruppenphase gescheitert - obwohl er mehr Punkte holte als PSG.

Gerade einmal acht Zähler hatten Kylian Mbappé & Co. gereicht, um als Tabellenzweiter hinter Dortmund (11) ins Achtelfinale einzuziehen. Am finalen Spieltag, als sie wie heute Abend im Signal-Iduna-Park antraten (1:1), schienen die Pariser zur Pause sogar schon ausgeschieden und Newcastle United weiter zu sein, ehe sich das Blatt noch wendete (und sogar der Gruppensieg noch im Bereich des Möglichen lag).

2018/19 holten die Finalisten zusammen nur 17 Punkte in der Gruppe

Sollte PSG nun gar bis zum Champions-League-Titel durchmarschieren, wäre das ein Novum in der Geschichte des Wettbewerbs: Noch nie gab es einen Sieger, der die Gruppenphase mit acht (oder weniger) Punkten abschloss. Den "Rekord" halten bislang der FC Liverpool und Inter Mailand, die jeweils trotz nur neun Zählern nach der Gruppenphase den Henkelpott abräumten: die Reds 2018/19, Inter 2009/10.

Die Tottenham Hotspur, die damals im Finale gegen Liverpool verloren (0:2), hatten übrigens die Gruppenphase mit acht Zählern abgeschlossen und sind damit ein weiteres Vorbild für PSG in diesem Jahr. Olympique Lyon war 2019/20 nach acht Punkten wie der Ligue-1-Rivale bis ins Halbfinale gekommen, wobei der Wettbewerbsmodus wegen der Corona-Pandemie abgeändert worden war.

Napoli erlebte einst den umgekehrten Fall

Ab der neuen Saison wird sich kein Klub mehr auf diese Weise "durchmogeln" können, weil es dann statt acht Gruppen eine Liga für alle 36 Teilnehmer gibt. Auch Schachtar Donezk, das nach dem "Abstieg" in die Europa League prompt in den K.-o.-Runden-Play-offs an Olympique Marseille scheiterte (2:2/1:3), darf dann womöglich einen neuen Anlauf nehmen.

Noch viel bitterer war die Gruppenphase 2013/14 für die SSC Neapel verlaufen. Sie wird der einzige Klub bleiben, der es fertigbrachte, mit zwölf Punkten nur Dritter zu werden.