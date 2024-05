Erneut wartet ein "mittelgroßer Umbruch" auf die formstarke Club-U-23

Der Coach und der Kapitän bleiben an Bord, doch im Kader gibt es naturgemäß wieder zahlreiche Änderungen beim 1. FC Nürnberg II. Fünf U-19-Akteure rücken hoch, ein Abgang steht auch schon fest. Mit dem Jahr 2024 ist man derweil hochzufrieden.

Bei der U 23 des 1. FC Nürnberg lief es zuletzt wie am Schnürchen, in der kommenden Saison aber wird wieder vieles neu erarbeitet werden müssen. IMAGO/Zink

Neun Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage im Jahr 2024. Zuletzt sogar sechs Siege hintereinander - es läuft für die U 23 des 1. FC Nürnberg. Gründe für den Höhenflug gibt es mehrere. Ein gewichtiger Anteil geht auf das Konto der stabilisierten Abwehr. Ließ die Hintermannschaft in den ersten 21 Spielen noch 42 Gegentore zu, mauserte sich die Verteidigung um Kapitän Fabian Menig und Nikola Komljenovic zu einem Bollwerk mit nur noch acht Gegentreffern in den elf Partien seit der Winterpause.

Trainer Andreas Wolf hatte im Herbst aufgrund zahlreicher Verletzungen immer wieder improvisieren und teilweise sogar Mittelfeldspieler in der Viererkette aufbieten müssen. "Jetzt, wo wir vom Verletzungspech verschont geblieben sind, stehen wir hinten stabil und können auch spielerisch überzeugen", freut sich der 42-Jährige, der seinen ausgewogenen, qualitativ hochwertigen Kader lobt: "Ich kann jeden reinschmeißen, es gibt keinen Leistungsabbruch."

Dabei haben sich im Laufe der Saison einige Akteure zu echten Unterschiedsspielern entwickelt, wie der laufstarke und torgefährliche Flügelstürmer Simon Joachims (vier Treffer in den letzten sieben Spielen). Zuletzt konnte auch Nico Wiltz immer wieder als Vorbereiter und Torschütze auf sich aufmerksam machen. Der Offensivallrounder hat sich in Wolfs Mannschaft einen Stammplatz erobert. "Nico hat sich gut entwickelt. Er geht weite Wege und ist sehr ballsicher. Er muss sich nur noch mehr belohnen", ist sein Coach mit der Leistung des ehemaligen Karlsruhers zufrieden. In den verbleibenden Partien bei der SpVgg Bayreuth und gegen den SV Schalding-Heining geht es Wolf darum, Platz 3 zu verteidigen und die starke Rückserie so zu veredeln.

Yigit steht als Abgang fest

Derweil richtet NLZ-Leiter Michael Wiesinger - soweit die sportlich noch nicht endgültig geklärte Situation der Lizenzspielerabteilung dies zulässt - den Blick bereits auf die kommende Saison, für die schon einige Entscheidungen getroffen wurden. Vereinsikone Wolf wird die Nürnberger Youngsters auch in der neuen Regionalligasaison als Coach formen. Aus der eigenen U 19 steigen Lucas Beetz, Clayton Irigoyen, Sofiane Ikene, Tim Janisch und Dustin Forkel auf, wobei Janisch und Forkel schon jetzt regelmäßig in der U 23 zum Einsatz kommen.

Rechtsverteidiger Seyhan Yigit wird den Verein verlassen. Mit den übrigen Spielern sind die Gespräche bereits angelaufen. Wie jedes Jahr "stehen wir vor einem mittelgroßen Umbruch", verweist Wiesinger auf das alljährliche und für eine Zweitvertretung typische Prozedere. Eine wichtige Korsettstange bleibt der U 23 in jedem Fall erhalten. Kapitän Fabian Menig (30) wird die jungen Spieler weiter als verlängerter Arm des Trainerteams auf dem Platz führen. Sehr zur Freude Wiesingers: "Mit Fabi Menig streben wir eine langfristige Zusammenarbeit an. Als Kapitän der U 23 soll er die Jungs mitentwickeln. Und er macht große Fortschritte als Co-Trainer der U 16. Er ist genau der Typ, der unsere Werte verkörpert."

Neben dem Heranführen der Talente an den Profibereich spielt das Abschneiden der Mannschaft für den NLZ-Leiter auch eine wichtige Rolle: "Wir wollen uns mit der U 23 dauerhaft in der Top-6-Gruppe bewegen. Deshalb war die durchwachsene Vorrunde nicht zufriedenstellend. Aber auf die Entwicklung nach der Winterpause können wir stolz sein."