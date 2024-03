HC Erlangen wirft Rhein-Neckar Löwen weiter in die Krise

Mit 8.400 Zuschauern feierte der HC Erlangen am Samstag in der Arena in Nürnberg einen wichtigen 28:23-Erfolg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das Team von Hartmut Mayerhoffer hat den Abstand auf die Abstiegsregion auf sechs Punkte ausgebaut und liegt nur noch einen Punkt hinter den Rhein-Neckar Löwen, für die es weiter nicht nach Plan läuft: Hatte das 33:31 in Balingen vor zwei Wochen noch die Negativserie beendet, steht nach dem 34:36 nun die zweite Niederlage in Folge zu Buche.

Hampus Olsson und der HC Erlangen jubelten über einen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen. IMAGO/Zink