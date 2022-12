"Nicht bundesligatauglich": Erlangen kassiert sechste Niederlage in Serie

Der HC Erlangen ist in der Bundesliga endgültig ins Mittelfeld zurückgefallen. Trainer Raul Alonso stellte seiner Mannschaft nach dem 31:37 gegen Gummersbach ein schlechtes Zeugnis aus.

Der HC Erlangen, Überraschungsteam der ersten Spieltage, kassierte beim 31:37 gegen Altmeister VfL Gummersbach am Donnerstagabend die sechste Niederlage in Serie und rutschte in der Tabelle hinter den Aufsteiger aus dem Oberbergischen.

Zuletzt hatte Erlangen die Spitzenteams SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel, Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin immerhin geärgert. "Aber natürlich nagt das auch an einem, wenn man am Ende immer wieder ganz ohne Punkte dasteht", sagte Kapitän Sebastian Firnhaber. Gegen Gummersbach fehlte das Selbstverständnis der ersten Partien sichtlich.

"Ein Zeugnis von allgemeiner, aktueller Verunsicherung"

"Wir haben weder eine qualitative Leistung auf die Platte gebracht, noch in den schweren Momenten des Spiels eine Reaktion gezeigt", musste Trainer Raul Alonso feststellen. "Ich werfe meiner Mannschaft in keiner Weise vor, dass sie nicht bis zum Ende gekämpft hat, aber das war einfach nicht bundesligatauglich, was wir phasenweise gezeigt haben." Dies sei "ein Zeugnis von allgemeiner, aktueller Verunsicherung", so Alonso.

Im nächsten Spiel sind die Franken bei Meister SC Magdeburg zu Gast (17. Dezember). "Im Moment ist der Blick nicht beim Gegner, sondern bei uns. Ich möchte, dass jeder ein Stück mehr Verantwortung übernimmt", forderte Alonso. Der Druck wächst, das ist klar.

In den weiteren Partien des 16. Spieltags am Donnerstagabend gewann der HSV Hamburg gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen 32:25 (16:12) und der TBV Lemgo Lippe gegen die HSG Wetzlar 34:29 (16:14).

16. Spieltag

TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar 34:29 (16:14)

Tore TBV Lemgo Lippe: Suton 7, Hutecek 6, Versteijnen 5, Zerbe 5, G. Guardiola Villaplana 3, Laerke 2, Schagen 2, Zehnder 2/1, Blaauw 1, Brosch 1

HSG Wetzlar: Nyfjäll 8, Rubin 5, Novak 4/1, Lipovina 3, Nikolic 3, Mellegard 2, Schelker 2, Wagner 2

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 3012

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

HC Erlangen - VfL Gummersbach 31:37 (15:19)

Tore HC Erlangen: Sellin 7, Steinert 7/3, S. Firnhaber 6, Büdel 4, Jeppsson 3, Zehnder 3, Heiny 1

VfL Gummersbach: Blohme 11, Styrmisson 7/1, Vidarsson 7, Mappes 3, Köster 2, Ivanisevic 1, Jansen 1, Kiesler 1, Kodrin 1, Schluroff 1, Schroven 1, Stüber 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 3578

Strafminuten: 8 / 16

Disqualifikation: - / -

HSV Hamburg - ASV Hamm-Westfalen 32:25 (16:12)

Tore HSV Hamburg: Mortensen 9/4, Lassen 6, Tissier 3, Walullin 3, F. B. Andersen 2, Axmann 2, Bergemann 2, Magaard 2, Baijens 1, Schimmelbauer 1, Weller 1

ASV Hamm-Westfalen: Bornemann 5, Orlowski 5, Zintel 5, Huesmann 4/3, Wieling 3, Leventoux 1, Sawwas 1, Schulze 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 4209

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / -