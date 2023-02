Erinnerungen an Ingolstädter Zeiten: Gerber lotst Osawe zu Rot-Weiß Erfurt

An Tag eins nach dem "Deadline Day" wurde bekannt, dass sich der FC Rot-Weiß Erfurt auf den letzten Drücker mit Osayamen Osawe noch mal prominent verstärkt hat. Trainer Fabian Gerber erinnerte sich bei diesem Transfer an gemeinsame Tage beim FC Ingolstadt 04.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und damit die Regionalliga Nordost ist um einen namhaften Spieler reicher: Osayamen Osawe schließt sich den Erfurtern an. Der 29-jährige Stürmer kommt vom englischen Fünftligisten Halifax Town, hat in seiner Karriere aber auch schon nachhaltige Spuren im deutschen Vereinsfußball hinterlassen. Für den 1. FC Kaiserslautern und den FC Ingolstadt 04 lief der in Nigeria geborene Engländer 73-mal in der 2. Bundesliga auf und schoss dabei elf Tore (alle für den FCK). In der 3. Liga sind es sogar 109 Partien mit 26 Treffern, hier waren der Hallesche FC und der KFC Uerdingen 05 die Stationen.

Diese Vergangenheit war laut RWE "ausschlaggebend" für den Transfer, denn der aktuelle Chefcoach Fabian Gerber war 2018/19 Mitglied des Trainerstabs des FC Ingolstadt 04, als Osawe in der Hinrunde dort 16-mal zum Einsatz kam.

Gerber ist überzeugt, dass sein Verein mit Osawe die richtige Wahl getroffen hat: "Mit Osayaman Osawe gewinnen wir weitere offensive Möglichkeiten dazu und sind sicher, dass er uns helfen wird, eine gute Rückrunde zu spielen." Der neue Stürmer habe in den gemeinsamen Gesprächen zudem den Wunsch geäußert, nochmal in Deutschland spielen zu können.

Auch auf der Abgabenseite hat sich bei den Thüringern noch etwas getan: Simon Roscher (SG Wattenscheid 09) und Zeke Zambrano (FC An der Fahner Höhe) wurden kurz vor Schließung des Transferfensters verabschiedet.