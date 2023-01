Erholungspause für erschöpften Mbappé

Kylian Mbappé weg, Lionel Messi zurück: Bei Paris St. Germain gibt es nach der ersten Ligue-1-Niederlage seit über neun Monaten einen prominenten Personalwechsel.

In Lens nicht so durchschlagskräftig wie sonst: Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

Mit Verspätung erhält Kylian Mbappé seine wohlverdiente Erholungspause nach der WM. Der Torschützenkönig des Turniers war nach dem mit Frankreich verlorenen Finale gegen Argentinien zunächst zu Paris St. Germain zurückgekehrt, darf zwei Auftritte später aber - wie im Vorfeld der WM abgesprochen - nun erst einmal durchatmen.

Voraussichtlich etwa zehn Tage wird Mbappé bei PSG aus dem Betrieb genommen, während Lionel Messi nach den WM-Feierlichkeiten am Dienstag nach Paris zurückkehren wird. Für Trainer Christophe Galtier steht also prominentester "Ersatz" zur Verfügung, wenn es darum geht, die erste Ligue-1-Niederlage seit dem 0:3 bei der AS Monaco am 20. März 2022 zu korrigieren.

"Wir müssen das Gegenteil von dem spielen, was wir gespielt haben"

Mit 1:3 hatte der Meister und Tabellenführer am Sonntagabend das Topspiel bei Überraschungsteam RC Lens verloren. Dass dabei neben Messi auch der gesperrte Neymar fehlte, wollte Galtier anschließend nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir werden in der zweiten Saisonhälfte viele Spiele erleben, in denen es Formschwächen, Verletzungen und Sperren gibt. Wir müssen es auch mit Ausfällen besser machen. Wir müssen das Gegenteil von dem spielen, was wir gespielt haben."

Mbappé, der PSG bei seinem ersten Nach-WM-Auftritt gegen Racing Straßburg noch spät zu einem 2:1-Sieg geführt hatte, wirkte ohne seine berühmten Offensivkollegen glücklos und erschöpft. Galtier lobte dennoch die "gute Einstellung" und "harte Arbeit" des seit kurzem 24-Jährigen. "Er konnte heute nicht den Unterschied machen, weil er sehr wenig Raum hatte."

"Es war nicht unser Saisonziel, unbesiegt zu bleiben"

Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Lens nun nur noch. "Wir waren nicht gut, aber es war nicht unser Saisonziel, während der gesamten Spielzeit unbesiegt zu bleiben", so Galtier. "Und deshalb hat es uns auch keinen Druck gemacht, dass wir irgendwann einmal verlieren würden." Auch Kapitän Marquinhos warb dafür, nun "nicht alles infrage zu stellen". Gleichwohl müsse man "die "Stabilität und den Zusammenhalt" aus der ersten Saisonphase bald wieder erreichen.

Am Freitag (21 Uhr) geht es für PSG mit dem Pokalspiel bei Drittligist LB Chateauroux weiter, fünf Tage später kommt Schlusslicht Angers SCO nach Paris. Gut möglich, dass Mbappé, der weiterhin die Torjägerliste der Ligue 1 anführt, erst am 15. Januar beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenfünften Stade Rennes wieder eingreift - um sich dann auch langsam für das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern (14.2./8.3.) wieder in Topform zu bringen.