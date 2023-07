Erfurt siegt dank Doppelschlag - Geteilte Stimmung im Leipziger Lager

Der Startschuss in der Regionalliga Nordost ist gefallen: Zum Auftakt gelang Rot-Weiß Erfurt ein Arbeitssieg gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. Zeitgleich gewann Lok Leipzig spät gegen Altglienicke, während Chemie Leipzig klar gegen Hertha BSC II unterlag.

Chemie geht bei Hertha baden

So hat sich Chemie Leipzig den Auftakt in die neue Regionalliga-Saison sicher nicht vorgestellt. Bei der kleinen Hertha setzte es eine klare 0:3-Niederlage. In einer ausgeglichenen Anfangsphase erzeugte Chemie durch Kirstein erstmals Gefahr, auf der Gegenseite klingelte es dann aber: Christensen zog nach Innen und setzte den Ball aus rund 20 Metern zum 1:0 ins kurze Eck (18.). Wenig später legte Profi-Leihgabe Prevljak nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz das 2:0 nach (27.). Chemie hingegen hatte keine rechte Antwort darauf. Nach dem Wechsel verpasste Christensen ein noch klareres Resultat, dann kam Chemie etwas besser auf, verpasste seinerseits den Anschluss. So war es auf der Gegenseite dann Werthmüller, der eine El-Jindaoui-Flanke zum 3:0 veredelte (71.) und die Partie damit endgültig entschied.

Gerber wechselt für Erfurt den Sieg ein

Gelungener Start für den Vorjahres-Dritten Rot-Weiß Erfurt: Mit 2:0 gewannen die Thüringer gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. Der Zweitliga-Nachwuchs agierte durchaus mutig, Erfurt hatte so seine Probleme in Durchgang eins. Ohne große Highlights ging die Partie in die Pause. In Durchgang zwei erhöhte der Favorit den Druck. Coach Fabian Gerber brachte per Doppelwechsel Pronichev und Seidemann - und beiden Akteuren sollten dann binnen weniger Minuten die entscheidenden Aktionen gelingen. Zunächst köpfte Pronichev unter Mithilfe von Hansa-Keeper Hagemoser das 1:0 (75.), dann bediente Mergel den startenden Seidemann, der keine Mühe mit dem 2:0 hatte (76.). Die Gegenwehr der Rostocker war durchbrochen, der Sieg dann nur noch Formsache.

Lok bezwingt Altglienicke

Einen Heimsieg gab es am Freitagabend auch für Lok Leipzig, das sich am Ende mit 2:1 gegen die VSG Altglienicke durchsetzen konnte. In einer zunächst ausgeglichenen Partie wurden die Gäste mutiger und gingen verdient in Führung: Roczen traf im zweiten Versuch zum 1:0 (21.). Für die Heimelf hingegen lief bis zur Pause nicht viel zusammen. Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten nur langsam: Abderrahmane war es schließlich, dem nach einem Doppelpass der 1:1-Ausgleich gelang (58.). Wenig später traf Schütt für die Leipziger nur die Latte. In den Schlussminuten war eigentlich der Gast näher dran am Siegtreffer, dann aber kam der eingewechselte Ballo bei einem Konter an den Ball und sorgte mit seinem 2:1-Treffer für Jubel im Lok-Lager.

Die weiteren Partien finden am Samstag und Sonntag statt.