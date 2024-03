Erfolgstrainer Alonso bleibt in Leverkusen

Fußball-Trainer Xabi Alonso hat Leverkusen auf den ersten Platz der Bundesliga geführt und will die Erfolgsgeschichte auch nächstes Jahr weiter schreiben. Den Wechsel-Gerüchten erteilte der Spanier eine Absage.

Mit zehn Punkten Vorsprung auf Deutschlands Rekordmeister Bayern München führt Bayer 04 Leverkusen im Moment die Tabelle der Bundesliga an und hat damit sehr gute Chancen Meister zu werden. Einen großen Anteil daran hat Trainer Xabi Alonso. Zuletzt waren deshalb auch große Vereine wie Bayern München oder der FC Liverpool am Spanier dran.

Am Freitag gab Alonso aber bekannt, dass er in Leverkusen bleiben will. "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet, und wir haben noch einiges vor", sagte der 42-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim. Doch nicht nur in der Bundesliga läuft es für Alonso und Leverkusen. Im DFB-Pokal steht Bayer 04 im Halbfinale, in der Europa League spielt die Werkself (so wird Leverkusen auch genannt) im Viertelfinale gegen die englische Mannschaft West Ham United.