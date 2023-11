Erfolgscoach Hayes verlässt Chelsea am Saisonende - in Richtung USA?

Emma Hayes hat mit den Frauen des FC Chelsea national alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - sogar mehrfach. Nun nimmt sie eine neue Herausforderung an. Es läuft auf mehrere Monate mit zwei Jobs heraus.

Emma Hayes wird den englischen Double-Sieger Chelsea am Ende der laufenden Saison verlassen. Das teilten die Blues am Samstag mit. Hayes gehe demzufolge, "um eine neue Chance außerhalb der Women's Super League und des Vereinsfußballs zu verfolgen".

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um die Frauen-Nationalmannschaft der USA. Demnach habe der Vorstand des US-Fußballverbands der Personalie zugestimmt, berichteten unter anderem der "Philadelphia Inquirer" und ESPN.

"Wir würden nie im Weg stehen"

Die US-Girls, eines der erfolgreichsten Frauen-Teams der Geschichte, waren zuletzt bei der WM in Australien und Neuseeland schon im Achtelfinale ausgeschieden. Cheftrainer Vlatko Andonovski war danach zurückgetreten, die bisherige Co-Trainerin Twila Kilgore betreut seitdem interimsmäßig das Team.

Bei ihrem aktuellen Arbeitgeber wird Hayes in der Abschiedsverkündung mit Lob überschüttet. "Emma gehört zu den größten Treiberinnen des Wandels im Frauenfußball. Ihre Errungenschaften bei Chelsea sind unübertroffen", schreiben die Sportdirektoren Laurence Stewart and Paul Winstanley.

"Angesichts dessen, was sie in mehr als einer Dekade für den Klub geleistet hat, würden wir nie im Weg stehen, wenn sie der Meinung ist, dass es an der Zeit sei, eine neue Herausforderung anzugehen." Die 47-Jährige trainiert Chelsea seit 2012 und führte die Blues zu sechs Meisterschaften und fünf FA-Cup-Siegen. 2021 wurde sie zur FIFA-Trainerin des Jahres gekürt.

Hayes müsste mit ihren Jobs jonglieren

"Wir freuen uns, dass sie bis zum Saisonende bei uns bleibt und uns so Zeit gibt, ihren Nachfolger zu suchen", lassen sich Stewart und Winstanley zitieren. Weil die USA allerdings eine sofortige Lösung auf der Trainerposition anstreben, läuft es auf eine Doppelrolle für einige Monate hinaus.

Nicht ohne Konfliktpotenzial: So treten die US-Girls beim CONCACAF Gold Cup vom 20. Februar bis 10. März 2024 an. Die Frauen des FC Chelsea wiederum bestreiten Ligapartien gegen Manchester City (um den 18. Februar) und gegen Leicester City (um den 3. März).

Es wird spannend zu sehen sein, wie beide ambitionierten Arbeitgeber diese Jonglage meistern. Auch die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris dürfte mit dem Saisonendspurt im Klubfußball zumindest ein Stück weit kollidieren.