Erfolg vor dem CAS: Osasuna darf doch in der Conference League spielen

Freude bei Spielern, Verantwortlichen und Fans von CA Osasuna: Der Klub aus Pamplona, der zwischenzeitlich von der UEFA aus der Conference League ausgeschlossen worden war, darf in der kommenden Saison doch im Europapokal spielen.

Die Nachricht vom 4. Juli hatte Fassungslosigkeit in Pamplona hervorgerufen: Die UEFA-Berufungskommission hatte damals entschieden, CA Osasuna trotz der sportlichen Qualifikation von der Europa Conference League auszuschließen. Als Grund führte der Verband damals Fälle von Spielmanipulationen in der Saison 2013/14 an, in die ehemalige Osasuna-Funktionäre verwickelt waren.

Da Osasuna sich seitdem nicht mehr für Europa qualifiziert hatte, sondern vielmehr beinahe in die dritte spanische Liga abgerutscht wäre, sei das Zulassungsverfahren "neu", obwohl die Vorfälle fast ein Jahrzehnt zurückliegen. In einem Statement bedauerte der Verein "die falsche Botschaft, die die UEFA an die Fußballwelt sendet, indem sie diejenigen bestraft, die Korruption anprangern und gerichtlich verfolgen".

Schon damals kündigte Osasuna an, vor den Internationalen Gerichtshof CAS zu ziehen. Und der Einspruch hatte nun tatsächlich Erfolg: Wie der Klub aus dem Norden Spaniens am Dienstagmittag offiziell mitteilte, darf er nun doch an den Play-offs der Conference League teilnehmen. Osasuna wird also im Lostopf am 7. August liegen - und in Ausscheidungsspielen am 24. und 31. August um seinen Traum von Europa kämpfen.

Osasuna akzeptiert Disziplinarverfahren

"In Anbetracht der neuen Beweise, die der Verein zur Verteidigung seiner Teilnahme am Wettbewerb vorgelegt hat, ist die UEFA zu dem Schluss gekommen, dass Osasuna ein Opfer der Ereignisse war, die sich vor fast einem Jahrzehnt ereignet haben, und hat die Initiative der Institution zur Klärung der Vorfälle gewürdigt. Daher hält die UEFA Osasuna für geeignet, an dieser Ausgabe des europäischen Wettbewerbs teilzunehmen", so der Verein in einem ersten Statement.

Gleichzeitig teilte Osasuna mit, dass die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen den Verein eingeleitet hat. Dabei steht aber nicht mehr die Teilnahme am dritthöchsten europäischen Vereinswettbewerb zur Debatte, weswegen der Tabellensiebte der vergangenen La-Liga-Saison bereits ankündigte, keinen Einspruch dagegen einlegen zu wollen.

Schlechte Nachrichten sind es freilich für Athletic Bilbao, das als Nachrücker und Nutznießer der Situation vorgesehen war.