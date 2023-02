Erfahrung im Abstiegskampf: Meppen verpflichtet Alvarez

Drittliga-Schlusslicht SV Meppen hat in Marcos Alvarez einen erfahrenen Stürmer unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige soll "entscheidende Impulse setzen".

Eine Woche hat Marcos Alvarez schon als Gast mittrainiert, nun kam es zu einem Vertragsabschluss. "Aufgrund des internationalen Transfers und den damit verbundenen Regularien hat sich die Verpflichtung etwas hingezogen", erklärte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann am Mittwoch. Inzwischen hat Alvarez beim SV Meppen einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben.

Der 31-jährige Stürmer stand zuletzt beim polnischen Erstligisten KS Cracovia unter Vertrag, hat dort aber nach zweieinhalb Jahren (31 Einsätze) gekündigt, weil unter anderem Gehaltszahlungen nicht auf sein Konto geflossen seien.

Die 3. Liga in Deutschland kennt er bestens, für die Stuttgarter Kickers, Bayern München II und den VfL Osnabrück bestritt er in dieser Spielklasse insgesamt 172 Partien (36 Tore). Beim VfL spielte der ehemalige U-Nationalspieler am längsten und zählte zu den Aufstiegshelden in der Saison 2018/19. Im Jahr darauf hatte Alvarez bei den Lila-Weißen mit 16 Scorerpunkten großen Anteil am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Er wird in wichtigen Momenten der kommenden Spiele entscheidende Impulse setzen. Stefan Krämer

"Marcos bringt unglaublich viel Erfahrung mit - ob im Abstiegs- oder Aufstiegskampf. Seine Torgefährlichkeit, seine Körperlichkeit und seine starken Standards sind bekannt", freut sich Beckmann über die Verstärkung im Abstiegskampf.

SVM-Cheftrainer Stefan Krämer ergänzte: "Marcos hat nicht nur bei Standards eine überragende Qualität. Ich bin sicher, dass er insgesamt in wichtigen Momenten der kommenden Spiele entscheidende Impulse setzen wird. Dabei ist er für mich vielseitig einsetzbar: als Neuner, als zweite Spitze und als Zehner."

Alvarez ist ab sofort spielberechtigt und könnte bereits am Samstag im Kellerduell in Zwickau zum Einsatz kommen. Am 13. Mai kommt es dann zur Rückkehr an die Bremer Brücke.

