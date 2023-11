"Er hat sich zurückgekämpft": Eine Vorlage als i-Tüpfelchen für Adeyemi

Nach zuletzt sehr schwachen Leistungen durfte Karim Adeyemi gegen Newcastle United überraschend von Beginn an ran - und lieferte eine reife Leistung, die ihm Lobeshymnen aus den Dortmunder Reihen einbrachte.

Es war bislang noch nicht die Spielzeit von Karim Adeyemi. Überhaupt nicht. In der vergangenen Rückrunde kaum zu bremsen, war der 21-Jährige in den vergangenen Wochen maximal eine Randfigur bei Borussia Dortmund. Erst dreimal fand er sich wettbewerbsübergreifend in der Anfangsformation wieder - dreimal enttäuschte er auf ganzer Linie und erhielt die kicker-Note 5.

Entsprechend überraschend kam die vierte Startelf-Nominierung am Dienstagabend beim wegweisenden vierten Gruppenspiel in der Champions League gegen Newcastle United, nachdem er auch bei seinem jüngsten Joker-Einsatz gegen den FC Bayern München - wie alle Dortmunder Feldspieler - einen äußerst schwachen Abend erwischt hatte.

Und dennoch vertraute Trainer Edin Terzic auf den Offensivmann, von dem er sich im Vorgespräch bei "Prime Video" viele Tempoläufe und Explosivität auf der Außenbahn erhofft hatte.

Adeyemi lieferte nicht nur das, sondern spielte sich als spielfreudiger Aktivposten bei Dortmunds souveränem Auftritt gegen die Magpies offensichtlich den Frust von der Seele. Das i-Tüpfelchen: Nach einem missglückten Freistoß der Gäste nahm der zuletzt oft abwesend wirkende Stürmer zunächst ruhig den Ball an, dann den Kopf hoch, sah Julian Brandt und schickte seinen Teamkollegen mit einem überlegten langen Schlag auf die Reise, die dieser mit dem Tor zum 2:0-Endstand krönte.

Er musste sich viel anhören. Er weiß auch, dass vieles davon berechtigt war in den letzten Wochen. Edin Terzic über Karim Adeyemi

"Ich finde, Karim hat sich heute mit einer tollen Leistung belohnt, er hat sich zurückgekämpft", freute sich Terzic nach dem Spiel für seinen Schützling. "Er musste sich viel anhören. Er weiß auch, dass vieles davon berechtigt war in den letzten Wochen. Aber ich finde, er hat uns heute eine Leistung gezeigt, wie er sie im Training gezeigt hat. Er hat sich in den letzten Wochen hart zurück gekämpft und heute ein tolles Spiel gemacht", freute sich der Trainer.

Auch bei Teamkollege Niclas Füllkrug stieß Adeyemi auf Gegenliebe. "Das sind doch die Erfolgserlebnisse, die man braucht. Das ist ein Assist für ihn. Das ist super, das hat er sich verdient mit seiner Leistung", so der Stürmer, der in der Torvorlage Adeyemis gar eine bezeichnende Szene des Spiels sah: "Ich finde, die Szene beschreibt, wie wach wir heute auf dem Platz waren" - Adeyemi ausdrücklich inklusive.