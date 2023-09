Entwarnung bei Seegert: Kein Engpass in der Zentrale

Der SV Waldhof Mannheim atmet in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Ulm auf. Kapitän Seegert hat sich nicht schwerer verletzt.

Beim 1:4 im Testspiel gegen den Bundesligisten SV Darmstadt 98 hatte Trainer Rüdiger Rehm zuletzt einige positive Ansätze seines Teams gesehen. Und das trotz des deutlichen Ergebnisses. Denn grundsätzlich wähnt der Trainer des SV Waldhof seine Mannschaft auf einem richtigen Weg, schließlich gab es vor der Länderspielpause mit dem 3:2 gegen Halle und dem 3:1 in Münster zwei Siege in der Liga.

Zur Stimmungsaufhellung trug auch die Untersuchung bei Marcel Seegert bei. Der Kapitän hat sich gegen die Lilien "nicht so schlimm" am Sprunggelenk verletzt und muss, so die Kurpfälzer, nur für "ein paar Tage" aussetzen.

Auch Karbstein fällt aus

Somit hat Rehm wieder mehr Optionen in der Defensive. Zwar hatte Seegert (29) zuletzt seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren, aber weil mit Malte Karbstein (25) eine weitere Alternative hinten mittig fehlt, weiß Rehm seinen Kapitän umso lieber unter dem Status "einsatzbereit".

Nun gilt es noch abzuwarten, wie gut die "paar Tage" Pause dem lädierten Gelenk bei Seegert tun. Das Benefizspiel bei Oberligist TSG Pfeddersheim am heutigen Dienstag wird er in jedem Fall verpassen.

Viel wichtiger ist der nächste Liga-Auftritt. Am Sonntag empfangen die Waldhöfer Liga-Neuling SSV Ulm 1846 Fußball vor heimischem Publikum (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Da soll der dritte Dreier in Serie gelingen und der Vormarsch ins Vorderfeld der Tabelle fortgesetzt werden. Derzeit sind die Badener Neunter.