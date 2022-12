Entscheidet heute die Nummer 53? Kane und Giroud im Vergleich

Beide tragen die Nummer neun auf dem Rücken, beide haben 52 Länderspieltreffer erzielt - doch sie interpretieren ihre Stürmerrolle unterschiedlich. Harry Kane und Olivier Giroud im Vergleich.

Zwei Stürmer - zwei unterschiedliche Spielweisen: Während Olivier Giroud (r.) im Sechzehner auf seine Chance wartet, beteiligt sich Harry Kane (l.) am Spiel. imago images (2)

Während in Deutschland über klassische Neuner und die mangelnde Kaltschnäuzigkeit diskutiert wird, müssen sich England und Frankreich über diesen Spielertyp nicht den Kopf zerbrechen: Sowohl Harry Kane als auch Olivier Giroud reisten als Zweiter der Rekordtorschützenliste ihres Landes nach Katar und benötigten jeweils drei WM-Treffer, um sich zum alleinigen Rekordmann zu küren. Der Franzose hat diesen Titel bereits nach seinem Doppelpack im Auftaktspiel und dem Treffer im Achtelfinale inne, Kane hingegen traf erst einmal und muss sich noch gedulden.

Dass der Kapitän der Three Lions bei dieser WM im Vergleich zu Giroud weniger Treffer erzielte, liegt auch an der unterschiedlichen Interpretation ihrer Rolle: Während der Franzose im Strafraum präsent ist (11 seiner 56 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum), lässt sich Kane - Torschützenkönig der WM 2018 - häufiger ins Mittelfeld fallen (nur 8 von 122 Ballkontakten im Sechzehner) und nimmt am Kombinationsspiel teil. Der 29-Jährige gab bereits fünf Torschussvorlagen - gleich drei davon führten zu Treffern. Die drei Assists sind aktuell Topwert zusammen mit Spaniens Jordi Alba, Portugals Bruno Fernandes und Brasiliens Vinicius Junior.

Giroud schließt häufiger selbst ab

Giroud, der noch kein Tor vorbereitete, probierte es dafür häufiger selbst. Durchschnittlich gab der Angreifer von Milan alle 25 Minuten einen Schuss ab - jeder dritte landete im Netz. Kane versuchte es dagegen durchschnittlich fast nur einmal pro Halbzeit (alle 44 Minuten) und blieb in der Gruppenphase glücklos. Erst im Achtelfinale gegen den Senegal platzte der Knoten beim Rechtsfuß von den Spurs.

Bei der Anzahl der Abschlüsse bei dieser WM (Kane: 7; Giroud: 9) liegen die beiden aber deutlich hinter anderen Offensivspielern. Beispielsweise schloss Girouds Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé schon satte 21-mal ab. Allerdings benötigt Giroud, der in der Heimat häufig in der Kritik stand, dafür weniger Abschlüsse für einen Treffer als Mbappé.

Entscheidet ein 53. Länderspieltor das Spiel?

Auch an diesem Samstagabend im Viertelfinale gegen England wird der 36-jährige Linksfuß in seinem 118. Länderspiel wohl wieder kaum auffallen (nur 15 Zweikämpfe bisher bei der WM geführt), sondern auf seine Möglichkeiten lauern. Sein Pendant Kane wird sich auf der Gegenseite sicherlich auch im Viertelfinale, seinem 80. Länderspiel, aufreiben (bisher 39 Zweikämpfe bei der WM geführt) und damit versuchen, seine Mannschaft anzuführen. Welche Spielweise am Samstag erfolgreicher ist, wird sich zeigen - eines ist jedenfalls sicher: Markiert einer von beiden sein 53. Länderspieltor, könnte es ein ganz wichtiges sein.