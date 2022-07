Unentschieden im geheimen Test: Werder und Twente trennen sich 3:3

Aufgrund einer polizeilichen Anordnung musste der Test zwischen Werder Bremen und Twente Enschede im Geheimen stattfinden. Dabei kam der Bundesligist allerdings nicht über ein 3:3 hinaus.

"Ich bin überhaupt kein Freund von solchen geheimen Testspielen", wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, auf der Vereinswebsite zitiert. Aufgrund einer Anordnung der niederländischen Polizei, die sowohl Werder Bremen als auch Twente Enschede erteilt worden war, durfte die Austragung der Partie nicht im Vorfeld kommuniziert werden.

Weil das Testspiel aufgrund behördlicher Verbote nicht in den Stadien in Lohne oder Lotte stattfinden konnte, musste kurzfristig auf das Trainingsgelände des Tabellenvierten der abgelaufenen Eredivisie-Saison ausgewichen werden - nur eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. "Alle Stadien, die für beide Mannschaften gut zu erreichen sind, waren jedoch gesperrt oder anderweitig belegt, so dass uns nur diese Lösung blieb", sagte Fritz nach der Partie.

Weiser gleich wieder unter den Torschützen

Auch ohne Fans an der Seitenlinie legte der Bundesliga-Aufsteiger gut los, Ducksch erzielte nach Agu-Vorlage das 1:0. Kurz vor Ende der 60-minütigen Halbzeit konnte Enschede dann durch Ugalde ausgleichen, ein Zwischenstand, mit dem es auch in die Halbzeit ging. Gleich nach Beginn musste der SVW erneut hinter sich greifen, Pavlenka geriet im eigenen Strafraum unter Druck und schoss den Gegenspieler an, sodass Ricky van Wolfswinkel aus kurzer Distanz einschieben konnte.

Mitchell Weiser, dessen Verbleib bei Werder erst am Freitag gesichert wurde, glich erneut aus, bevor Twente durch Cleonise wieder in Front ging. Der Schlusspunkt der Partie war dann Niklas Schmidt vorbehalten, der 20 Minuten vor Ende der Partie zum 3:3 Endstand traf.

Am Samstag, 23. Juli, trifft der SV Werder im Stadion Delmenhorst im finalen Test auf den FC Groningen. Anstoß ist um 17 Uhr.