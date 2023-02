Kudus-Treffer reicht: Ajax gewinnt auch drittes Spiel unter Heitinga

Ajax Amsterdam hat auch im dritten Spiel unter John Heitinga einen Erfolg gefeiert und steht im Viertelfinale des niederländischen Pokals. Beim 1:0 beim FC Twente erzielte Kudus das entscheidende Tor.

Nach der Beförderung von John Heitinga zum Interimstrainer Ende Januar feierte Ajax zwei deutliche Ligasiege gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Im Pokalachtelfinale in Enschede kam es nun zum erwarteten ersten Härtetest unter dem neuen Coach.

Twentes Pressing stellt Ajax vor Probleme

Denn Twente spielte von Beginn an mutig und presste phasenweise hoch. Mit dem hohen Anlaufen hatte Amsterdam sichtlich Probleme, sodass die Gäste im ersten Durchgang kaum Torgefahr ausstrahlten. Ein wenig zielstrebiger in den Offensivaktionen waren die Hausherren.

Durch ihre giftige Zweikampfführung eroberten die Gastgeber einige Male früh den Ball und versuchten dann schnell umzuschalten - so auch in der 22. Minute, als Cerny Taylor den Ball klaute und im Anschluss nur knapp vorbeischlenzte. Doch eine große Möglichkeit sprang auch für Twente nicht heraus, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Rulli lenkt Misidjans Versuch um den Pfosten

Auch nach dem Wiederanpfiff sorgte der FC Twente für den ersten Aufreger: Ex-Nürnberger Misidjan verpasste die Führung, weil Rulli seinen strammen Schuss um den Pfosten lenkte (52.). Erfolgreicher war auf der Gegenseite dann 18 Minuten später Kudus: Tadic setzte den Außenspieler zwischen gleich drei Abwehrspielern in Szene und dieser bugsierte die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte (70.).

Es sollte der einzige Treffer in diesem Spiel bleiben, weil Ajax in Schlussphase gegen sichtlich müder werdende Hausherren nichts mehr zuließ. Das 1:0 in Enschede war der dritte Sieg im dritten Spiel unter Heitinga.