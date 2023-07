"Enormes Potenzial": Saarbrücken holt Civeja aus Augsburg

Tim Civeja ist der sechste Neuzugang des 1. FC Saarbrücken. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison an den FC Ingolstadt verliehen war, kommt vom FC Augsburg zu den Saarländern.

Tim Civeja stammt aus Dachau und wechselte im Sommer 2015 in die Jugendabteilung des FC Augsburg. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams und debütierte im Januar 2021 kurz nach seinem 19. Geburtstag unter Trainer Heiko Herrlich in der Bundesliga, zwei weitere Kurzeinsätze sollten für den zentralen Mittelfeldspieler im Anschluss folgen.

Aufgrund einer Schambeinreizung kam er in der Folgesaison lange nicht in Tritt und spielte lediglich im Regionalliga-Team der Fuggerstädter. Um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen, zog es den ehemaligen U-18- und U-19-Spieler des DFB, der mittlerweile für Albanien aufläuft, auf Leihbasis zum FC Ingolstadt. Für die Schanzer absolvierte Civeja in der abgelaufenen Saison 13 Partien, zwei Tore gelangen ihm dabei.

Überzeugendes Saisonfinale in Ingolstadt

Besonders im Saisonendspurt wusste er bei den abstiegsbedrohten Oberbayern zu überzeugen (kicker-Saisondurchschnittsnote 2,75), nun zieht es ihn zu Ligakonkurrent Saarbrücken. Beim 1. FCS freut man sich laut Trainer und Manager Rüdiger Ziehl auf einen "vielseitigen Spieler". "Er hat durch seine Berufungen in DFB-Juniorenauswahl-Teams und zuletzt in die albanische U-21-Nationalmannschaft bewiesen, dass er über ein enormes Potenzial verfügt", so Ziehl in einer Vereinsmitteilung. "Er kennt die Liga und weiß, dass er sich bei einem ambitionierten Verein nun entscheidend weiterentwickeln kann.“

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Saarbrücken, bei solch einem emotionalen und traditionsreichen Verein", so der Spieler selbst. "Mein Fokus liegt auf der neuen Saison, um mit der Mannschaft alles zu geben und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen."

Augsburg sichert sich Rückkaufoption

"Tim Civeja hat seine fußballerische Ausbildung beim FC Augsburg genommen, seine ersten Spiele in der Bundesliga gemacht und sich durch die Leihe nach Ingolstadt weiterentwickelt. Mit seinem Wechsel zum 1. FC Saarbrücken, der den Aufstieg in die 2. Bundesliga als Fünfter nur knapp verpasst hat, kann er nun den nächsten Schritt machen. Wir wünschen Tim viel Erfolg in Saarbrücken und werden ihn, nicht nur wegen der im Vertrag verankerten Rückkaufoption, auch in Zukunft genau im Blick haben", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Civeja ist nach Kai Brünker (Angriff, 1. FC Magdeburg), Patrick Sontheimer (Mittelfeld, Viktoria Köln), Tim Schreiber (Tor, RB Leipzig), Fabio Di Michele Sanchez (Abwehr, VfL Wolfsburg) und, Patrick Schmidt (Angriff, FC Ingolstadt) der sechste Neuzugang des 1. FC Saarbrücken.