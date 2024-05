Enochs vor dem letzten Spiel: "Überragende Gelegenheit für uns"

Nach der starken Hinrunde samt souveräner Herbstmeisterschaft schien Jahn Regensburg die direkte Rückkehr in Liga zwei kaum noch zu nehmen sein. Trotz der schwachen Rückserie hat der Jahn die Relegation immerhin sicher.

Die Ausgangslage vor dem letzten Saisonspiel ist klar: Gewinnt Preußen Münster sein Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching, spielt Jahn Regensburg in der Relegation um die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga. Der Gegner? Rostock oder Wiesbaden. Sollte Münster im letzten Saisonspiel aber Punkte liegen lassen und der Jahn gewinnt, geht es direkt hoch für die Mannschaft von Joe Enochs. "Unsere Devise ist es, uns auf uns zu konzentrieren", betonte Regensburgs Coach trotzdem auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Man hat es eben nicht mehr alleine in der Hand.

Die Gäste, die im engen Drittligatableau mit einem Sieg im Jahnstadion immer noch Vierter werden könnten, adelte Enochs als "Spitzenmannschaft" und verwies auf die individuelle Qualität des Kaders - und auch auf den Durchmarsch im DFB-Pokal bis ins Halbfinale. Für den könnte sich der FCS als Viertplatzierter in der Liga wieder direkt qualifizieren und wäre damit nicht auf das Landespokalfinale gegen Homburg angewiesen.

Ich bin unheimlich stolz auf diese Saison bis jetzt. Regensburgs Trainer Joe Enochs

Trotz Saarbrückens Stärke machte Enochs unmissverständlich klar: "Wir wollen mit aller Macht dieses Spiel gewinnen." Wem er dafür das Vertrauen schenke? Es gebe "viele Varianten", wollte sich der Trainer noch nicht in die Karten schauen lassen. Abgesehen von den Ausfällen zumindest: Neben den Langzeitverletzten Eric Hottmann und Erik Tallig fehlen Andreas Geipl (15. Gelbe Karte) und Konrad Faber (5. Gelbe Karte) gesperrt.

Wäre die Saison für die Oberpfälzer nach der Winterpause so weitergelaufen wie in der Hinserie, würde der Jahn vor dem letzten Saisonspiel vermutlich gar nicht mehr zittern müssen. In der Rückrundentabelle steht der Jahn auf dem 14. Platz - und hat 2024 mehr Spiele verloren als gewonnen. Trotzdem ließ Enochs keine Enttäuschung über den Saisonverlauf zu: "Ich bin unheimlich stolz auf diese Saison bis jetzt", bilanzierte er vielmehr und nannte die womöglich entscheidende Partie eine "überragende Gelegenheit für uns."

Er freue sich "unheimlich, vor vollem Haus hier spielen zu dürfen" im letzten Saisonspiel gegen die Saarbrücker. In dem der Jahn, trotz der verkorksten Rückrunde, die Saison bei einem Münsteraner Patzer womöglich doch noch zu einem guten Ende führen kann.