Enochs über Dynamo: "Wir ziehen alles in Betracht"

Den Aufstieg in die 2. Liga hat Jahn Regensburg trotz der Niederlage im Spitzenspiel beim SSV Ulm noch in der eigenen Hand. Damit das so bleibt, soll das nächste Topspiel gegen Dynamo Dresden gewonnen werden.

Joe Enochs will mit Jahn Regensburg zurück in die 2. Liga. IMAGO/Langer

Die Winterpause hatten Jahn Regensburg und Dynamo Dresden Seite an Seite auf den direkten Aufstiegsplätzen verbracht. Der SSV hatte zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, die SGD zehn. Vier Monate später ist alles anders. Die beiden designierten Aufsteiger haben ihr Polster (fast) aufgebraucht, gerade einmal drei Punkte verträgt noch der Regensburg Vorsprung auf den Dritten Münster. Dresden stürzte sogar auf den vierten Platz ab und hat nun drei Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge, sechs ist sogar der Zweite Regensburg entfernt - das Topspiel als Krisenduell?

In Regensburg liegt der volle Fokus auf den vier noch ausstehenden Partien und der bestehenden Aufstiegschance. Ein Sieg gegen Dynamo wäre ein großer Schritt Richtung Zweitliga-Rückkehr. Doch wie schwer wiegt das 0:1 bei Spitzenreiter Ulm vor wenigen Tagen? Es gelte, die Niederlage "nicht einfach abzuhaken, sondern daraus zu lernen. Wir haben die Partie klar analysiert und sind sie mit der Mannschaft durchgegangen", gab Cheftrainer Joe Enochs Einblicke in die Aufarbeitung. "Das Team nimmt das an und erkennt an, dass wir über weite Strecken eine ordentliche Leistung gebracht haben. Eine Reihenfolge an Fehlern vor dem Gegentor dürfen wir aber uns in einem solchen Spitzenspiel nicht mehr leisten."

Wenn man die Namen liest, gehört Dresden zu den Top-Teams der 3. Liga. Joe Enochs

Denn Dresden werde es dem SSV nicht leichter machen (Enochs: "Wir können nicht darauf hoffen"), der Respekt vor der strauchelnden SGD ist ungeachtet der jüngsten schwachen Leistungen groß. "Wenn man die Namen liest, gehört Dresden zu den Top-Teams der 3. Liga. Hauptmann, Herrmann, Zimmerschied, Kutschke, Borkowski, Lemmer - das sind alles Top-Spieler in dieser Liga", so Enochs, der sich aber keineswegs verstecken will. Topspieler "haben wir auch", sagt der US-Amerikaner. "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, können wir gegen jede Mannschaft bestehen."

Zur Verfügung stehen ihm dabei bis auf die Langzeitverletzten Eric Hottmann und Erik Tallig sowie dem gesperrten Louis Breunig alle Akteure - auch der in Ulm angeschlagene Christian Viet.

Bleibt die Frage, wie sich sein Team auf den Gegner einstellen kann, denn die Sachsen bestreiten ihr ersten Punktspiel nach der Trennung von Markus Anfang. Etwas Aufschluss gab der Sieg im Landespokal-Halbfinale unter der Woche bei Enochs Ex-Team Zwickau. Dort gewann Dynamo 2:1 durch zwei Tore von Robin Meißner und in einer leicht veränderten 4-3-3-Formation. "Wir wissen aber auch, wie sie zuvor aufgelaufen sind", versichert Enochs. "Wir ziehen alles in Betracht und werden unsere Mannschaft auf beide Szenarien vorbereiten."