Enochs: "Jetzt macht man sich Gedanken und diese müssen positiv sein"

Nach dem Abrutschen auf den Relegationsplatz beginnt das Regensburger Gedankenkarussell, sich zu drehen. Trainer Joe Enochs fordert positives Denken und das Besinnen auf die eigenen Stärken.

Im Saison-Endspurt läuft der SSV Jahn Regensburg Gefahr, den direkten Aufstieg noch zu verspielen. Am 32. Spieltag waren die Oberpfälzer noch Spitzenreiter, nach nur zwei Punkten aus den jüngsten vier Partien ist das Team von Trainer Joe Enochs auf den Relegationsplatz abgerutscht. Vor allem das 1:3 am Samstag beim schon feststehenden Absteiger SC Freiburg II war ein herber Rückschlag. Zwar beträgt der Vorsprung vor Rang vier (Essen) weiterhin vier Punkte, doch der Jahn muss deren zwei auf das zweitplatzierte Münster aufholen.

Vor allem, dass die Regensburger in den vergangenen vier Spielen stets einem Rückstand hinterherrennen mussten, koste "extrem viel Energie", sagte Enochs auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr). Die Mannschaft selbst gehe "sehr kritisch mit sich" und den letzten Auftritten um - wie auch das Trainerteam.

Enochs und das "Spiel gegen den Ball"

Vor allem mit der ersten Hälfte in Freiburg zeigte sich Enochs nicht einverstanden. So bemängelte der 52-Jährige vor allem das "Spiel gegen den Ball", weswegen unter anderem das 0:1 der Breisgauer gefallen war. Überhaupt sprach der US-Amerikaner auffallend oft vom "Spiel gegen den Ball", denn gerade dieses habe seine Mannschaft in der bisherigen Saison sehr gut beherrscht. Auf dem Trainingsplatz konnte sich Enochs diese Woche nach eigener Aussage bereits wieder davon überzeugen, "dass wir richtig gut gegen den Ball spielen können". Das gelte es nun auch in der restlichen Trainingswoche und vor allem auch in der Partie am Samstag zu zeigen.

Ohnehin wollte Enochs "nicht mehr zurückblicken", sondern legte den Fokus am Mittwoch bereits auf den Samstag. Schließlich wartet dann auf den Jahn in Köln "eine ähnliche Situation wie gegen Freiburg". Die Viktoria kann befreit aufspielen und hat neben einem "überragenden Trainer" Olaf Janßen auch "sehr viel Erfahrung".

Regensburger Negativserie lässt Gedanken kreisen

Mehr Druck als die auf Platz 13 rangierenden Kölner haben natürlich die Regensburger. Die mentale Komponente wird also immer wichtiger, weiß auch Enochs: "In Phasen, in denen man zehnmal hintereinander gewinnt, ist man im Flow und dann braucht man sich keine Gedanken zu machen. Jetzt macht man sich Gedanken und diese Gedanken müssen positiv sein."

Gerade weil die Hinrunde mit 42 Punkten so gut war, sei nun nach einer bislang dürftigen Rückrunde Druck da. "Das Gute an der Hinrunde war, dass wir keine Abs hatten, es ging nur Auf. Jetzt in der Rückrunde ist dieser normale Saisonverlauf", sagte Enochs und meinte damit, dass nun auch das ein oder andere "Ab" dabei ist.

Zuletzt allerdings ein paar mehr, weshalb der Jahn in der Rückrunden-Tabelle nur auf Rang 13 liegt. Um die "sehr gute Ausgangsposition" im Aufstiegsrennen nicht gänzlich zu verspielen, forderte Enochs: "Wir müssen uns auf das fokussieren, was uns stark gemacht hat." Und zwar: "Das Spiel gegen den Ball."