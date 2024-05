Jahn Regensburg konnte auch am letzten Spieltag keinen Sieg einfahren und muss in die Relegation zur 2. Bundesliga. Schwarzsehen wollte SVV-Coach Joe Enochs aber nicht.

Noch zum Jahreswechsel galt Jahn Regensburg als sicherer Aufstiegskandidat, zu dominant war die Rolle, die der SSV bis zur Winterpause spielte. Zu Weihnachten thronten die Oberpfälzer ganz oben in der Tabelle, der Vorsprung auf Rang drei wie den ersten Nicht-Aufstiegsrang betrug stolze zwölf Punkte.

Doch im neuen Jahr war plötzlich der Wurm drin. In der Rückrundentabelle notiert der Jahn auf dem 18. und damit drittletzten Rang, nur noch fünf Partien konnte Regensburg gewinnen. Zwei davon in den vergangenen 14 Partien, in den letzten sechs gelang überhaupt kein Dreier mehr (0/3/3).

"Wir hören immer wieder diese Negativität", beschwerte sich Regensburgs Coach Joe Enochs nach Abpfiff am Mikrofon von MagentaSport über die seiner Meinung nach zu schlechte Beurteilung seines Teams. "Wir haben da auch nicht gesagt, wir sind die beste Mannschaft der Liga", erinnerte der US-Amerikaner an die tolle Hinserie. "Sondern wir haben gesagt, jedes Spiel ist eng", führte der 52-Jährige aus, "und es war wirklich so."

Der direkte Aufstieg ist also verspielt, nun soll über den Umweg Relegation der Sprung in die 2. Bundesliga gelingen. "Es gilt in den letzten beiden Spielen - egal, ob gegen Wiesbaden oder Rostock - alles rauszuhauen", forderte Enochs. "Das sind wir uns selber schuldig."

Allerdings darf dann sein Team am kommenden Freitag (20.30 Uhr), wenn das Hinspiel in Regensburg steigt, nicht mehr die Anfangsphase verschlafen. Denn die Entscheidung beim 0:1 gegen Saarbrücken fiel bereits in der 8. Minute. "Es ist immer sehr schwer, so kurz nach dem Spiel eine Erklärung zu finden", rang Enochs um eine Antwort. "Wir leben von der Präsenz auf dem Platz und davon war in der ersten Hälfte nichts vorhanden."

Kother hofft auf ein "ekliges" Stadion in der Relegation - Geipl und Faber kehren zurück, Fragezeichen hinter Huth

Präsenz zeigten die Jahn-Fans, auch gegen Saarbrücken waren während des Spiels nur ganz vereinzelte Missfallensbekundungen zu vernehmen. Und nach Abpfiff begrüßte der harte Kern der Regensburger Anhänger das Team hinter dem Tor mit Applaus und spendete diesem Zuspruch für die anstehenden Aufgaben. "Ich hoffe, dass im ersten Spiel unser Stadion eklig sein wird", setzt auch Dominik Kother auf die Fans: "Sie waren das ganze Jahr über da."

Rein personell wir Enochs in der Relegation nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Kapitän Andreas Geipl wird wie Verteidiger Konrad Faber nach Gelbsperre wieder zurückkehren. Einzig hinter Elias Huth steht ein Fragezeichen, der erfahrene Angreifer musste gegen Saarbrücken bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden, mit dick bandagiertem rechten Sprunggelenk wurde der 27-Jährige vom Feld geführt. "Das weiß ich noch nicht", sagte Enochs über die Einsatzchancen Huths. "Er hat noch kein MRT oder so was. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist."