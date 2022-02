Englisches Pub-Team gewinnt früheren Weltstar Roberto Carlos

Am "Deadline Day" hat das englische Pub-Team Bull in the Barne United das ganz große Los gezogen: Weltmeister Roberto Carlos wird für einen guten Zweck in einem Spiel der Hobby-Mannschaft auflaufen.

Etwa 60 Kilometer nordwestlich von Birmingham hat am Montag die Erde gebebt. Zumindest die Jubelschreie, die aus einem Pub in dem 70.000-Einwohner-Städtchen Shrewsbury drangen, hätten so eine Eruption locker auslösen können. Denn die dortige Kneipen-Mannschaft Bull in the Barne United, benannt nach dem gleichnamigen Pub, hat in einer Ebay-Verlosung namens "Dream Transfer" ein Gastspiel des Weltmeisters von 2002 und dreimaligen Champions-League-Siegers Roberto Carlos gewonnen.

Der heute 48-jährige Brasilianer, dessen hammerharte Freistöße mit dem linken Fuß Kult und bei Torhüter gleichermaßen gefürchtet waren, wird voraussichtlich noch in diesem Monat in der "Shrewsbury & District League" auf dem Platz stehen. Ablösesumme, wenn man so will: Läppische fünf Pfund (sechs Euro), die das Team investiert hat. Die Einnahmen dieser Ebay-Verlosung, an der zahlreiche englische Amateurmannschaften teilnahmen, werden für einen guten Zweck verwendet.

Er wird vielleicht das Lachen anfangen, wenn er unsere verkrampften Freistöße sieht. Ed Speller, Teammanager und Torwart von Bull in the Barne United

Ed Speller, Teammanager und Torwart des Pub-Teams, kann sein und das Glück seiner Teamkameraden kaum fassen, wie er der "Birmingham Mail" verriet: "Mir ist die Kinnlade heruntergefallen, als wir erfahren haben, dass Bull in the Barne diesen 'Dream Transfer' gewonnen hat und er für uns spielen wird." Mit einem Schmunzeln sagt Speller: "Er wird vielleicht das Lachen anfangen, wenn er unsere verkrampften Freistöße und hoffentlich nicht allzu zwielichtigen Zweikämpfe sieht."

Doch den Brasilianer schreckt das offenbar nicht ab, vielmehr ist der Weg in Nähe von Birmingham laut "Birmingham Mail" für ihn ein Stück Vergangenheitsbewältigung: "Ich freue mich darauf, für Bull in the Barne in Shrewsbury zu spielen. Das wird eine kleine Hommage an die 90er, als ich beinahe mal bei Birmingham City unterschrieben hätte." Doch um diesen Klub geht es nur am Rande, Roberto Carlos weiß, auf was er sich fokussieren muss: "Ich habe gehört, dass Bull in the Barne in dieser Saison einige Spieler verloren hat. Also hoffe ich, dass mein Trainingszustand ausreicht, um ihnen zu helfen ihr Spiel zu verbessern und das zu zeigen, was ihre Fans sehen wollen."