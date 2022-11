England nimmt bei WM Strafe für One-Love-Kapitänsbinde in Kauf

Harry Kane wird England bei der WM in Katar mit einer mehrfarbigen One-Love-Kapitänsbinde aufs Feld führen. Eine mögliche Strafe durch die FIFA nimmt der englische Fußballverband in Kauf.

"Wichtig, unsere Werte zu zeigen": Englands Kapitän Harry Kane wird in Katar die One-Love-Binde tragen. Getty Images

Man habe von der FIFA noch keine Antwort auf den vor zwei Monaten gestellten schriftlichen Antrag erhalten, mit der bunten Binde auflaufen zu dürfen, sagte Verbandsboss Mark Bullingham in einem Interview mit "Sky News" im WM-Quartier der "Three Lions" in Katar.

"Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass wir dafür bestraft werden. Und wenn das passiert, werden wir diese Strafe bezahlen", kündigte Bullingham an. "Wir denken, es ist wirklich wichtig, unsere Werte zu zeigen. Und das ist es, was wir tun werden."

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte unlängst bereits erklärt, es sei "sehr unwahrscheinlich", dass England der FIFA-Bitte nachkommen werde, während des Turniers nur über den Fußball zu sprechen. "Wir haben immer über Themen gesprochen, über die unserer Ansicht nach gesprochen werden muss", hatte Southgate betont.

Weitere Nationen, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft mit Kapitän Manuel Neuer planen den Einsatz der Binde als Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit. Weltmeister Frankreich nimmt an der Aktion nicht teil, wie Kapitän Hugo Lloris diese Woche erklärte.

England startet am Montag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Iran in die WM-Endrunde.