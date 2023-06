Gordons Dosenöffner per Kopf: England besiegt Israel souverän

Englands U 21 hat sich in Gruppe C verdient gegen Israel durchgesetzt. Die Young Lions hatten das Geschehen fast durchgehend im Griff und gewannen 2:0.

England wurde von Beginn an der Favoritenrolle gerecht und dominierte das Geschehen. Schon in der vierten Minute fiel die vermeintliche Führung, Smith Rowe, nach dem 2:0 gegen Tschechien neben Johnson einer von zwei Neuen (Aarons fehlte krank, Ramsey musste auf die Bank), stand bei seinem Abschluss mit der Hacke aber im Abseits.

Das Team von Coach Lee Carsley ging nach einer Viertelstunde dann wirklich in Führung: Gordon köpfte freistehend per Kopf ein. Bei Israel ging kaum etwas nach vorne, während England über die Außen, vermehrt über links, Druck machte, doch auch mit der Zeit nachließ. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Israels Azoulay per Freistoß, Trafford parierte (45.+2).

Madueke vergibt

Nach der Pause war England wieder besser im Spiel, Madueke hatte eine Top-Chance, doch vergab kläglich (49.). Wieder fanden sich die Israelis im Anschluss gut zurecht und ließen lange nichts zu.

Gibbs-Whites zweiter Assist

In der 68. Minute fiel dann das letztlich überfällige 2:0 für England, Smith Rowe traf nach Gibbs-Whites Zuspiel sehenswert per Dropkick. Wie schon gegen Tschechien markierte der Arsenal-Spieler das 2:0.

Für die Young Lions hatte Joker Archer noch eine gute Gelegenheit, Keeper Peretz parierte stark (74.). Sehr viel mehr wurde in der Schlussphase nicht geboten.

Der sichere Gruppensieger England bestreitet am Mittwochabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) das letzte Vorrunden-Spiel gegen Deutschland, das zwingend liefern muss. Israel misst sich zur gleichen Zeit mit Tschechien.