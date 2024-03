Niederlage vom Punkt: Deutsche U 18 unterliegt England

Im zweiten Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Spanien hatte die deutsche U 18 gegen England das Nachsehen. Trotz guter Chancen ging es ins Elfmeterschießen, das die Three Lions für sich entschieden.

Paris Brunner und Co. mussten sich gegen England über einige vergebene Chancen ärgern. Getty Images for DFB

Mit einem 1:0 gegen die Niederlande war die Auswahl Hanno Ballitschs am Mittwoch in den derzeitigen Lehrgang in Spanien gestartet und wollte dem gelungenen Auftakt den zweiten Dreier folgen lassen. Die erste gute Gelegenheit, um die Weichen auf Sieg zu stellen, hatte Alfa-Ruprecht in der 26 Minute, als der englische Keeper Herrick im Eins-gegen-eins der Sieger blieb.

Schmitt hält nach Chancenwucher die Null

Der Auftakt einer Reihe guter DFB-Möglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt bleiben sollten. Zunächst verzog Darvich unter Druck (30.), dann zielte Brunner nach einer Einzelleistung nicht genau genug (33.), ehe Moerstedt und erneut Darvich im Doppelpack die beste Gelegenheit auf die Führung ausließen: Der Hoffenheimer wurde vom starken Herrick gestoppt, ehe der Versuch des ehemaligen Freiburgers auf der Linie geklärt wurde (35.). Da kurz vor dem Seitenwechsel auch noch da Silva Moreira vergab (44.), blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach Wiederbeginn wurden die Engländer etwas aktiver, aber zunächst nicht wirklich zwingend. Stattdessen kam Brunner zur nächsten guten Möglichkeit, verfehlte das lange Eck jedoch knapp (47.). Erst im späteren Spielverlauf wurde dann auch DFB-Keeper Schmitt gebraucht, der erst gegen Liverpools Danns (57.) parierte und schließlich gegen den eingewechselten George das 0:0 festhielt (75.).

Nur Reich verschießt

Es musste also das Elfmeterschießen her, in dem Russell-Denny, Bulut und Amo-Ameyaw zunächst trafen, ehe Reich scheiterte. Der einzige Fehlschuss vom Punkt, weshalb die Engländer schlussendlich mit 5:3 als glücklicher Sieger aus der Partie hervorgingen.

Zum Abschluss des Turniers in Spanien geht es für die deutsche Mannschaft am Montag (10.45 Uhr) gegen Tschechien.