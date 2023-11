Enger Zeitplan: Hayes übernimmt USA als bestbezahlte Nationaltrainerin

Wie es sich schon angedeutet hatte, wird Emma Hayes Trainerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft. Sie wird ihren Job zwei Monate vor den Olympischen Spielen antreten und zuvor die Vereinssaison mit dem FC Chelsea beenden.

Neue Herausforderung: Emma Hayes wird in den USA mit großen Erwartungen empfangen werden. IMAGO/PA Images

Dass Erfolgstrainerin Emma Hayes den englischen Double-Sieger Chelsea am Ende der laufenden Saison verlassen wird, steht seit anderthalb Wochen fest. Damals hatten die Blues mitgeteilt, dass die 47-Jährige "eine neue Chance außerhalb der Women's Super League und des Vereinsfußballs verfolgen" wolle.

Seit diesem Dienstag ist klar, was sich längst angedeutet hatte: Hayes wechselt über den Atlantik und nimmt die vakante Stelle der US-Nationaltrainerin an. Dort wird sie laut der Verbandsmitteilung die bestbezahlte Nationaltrainerin der Welt.

"Emma ist eine fantastische Anführerin und eine Weltklasse-Trainerin, die hohe Maßstäbe an sich und jeden um sie herum anlegt", sagte Verbandspräsidentin Cindy Parlow Cone. "Sie hat eine unheimliche Energie und einen unersättlichen Erfolgshunger."

Die Gefühle und die Verbindung, die ich zu diesem Team und diesem Land habe, reichen tief. Emma Hayes

Hayes kennt den US-Fußball aus eigener Erfahrung, coachte sie doch die Chicago Red Stars von 2008 bis 2010 und wirkte als Technische Direktorin bei Western New York Flash. Sie sprach von einer "riesigen Ehre", das "unglaublichste Team in der Geschichte des Weltfußballs" zu coachen: "Die Gefühle und die Verbindung, die ich zu diesem Team und diesem Land habe, reichen tief. Ich habe so lange davon geträumt, die USA zu trainieren."

Die Amerikanerinnen, eines der erfolgreichsten Frauen-Teams der Geschichte, waren zuletzt bei der WM in Australien und Neuseeland schon im Achtelfinale ausgeschieden. Cheftrainer Vlatko Andonovski war danach zurückgetreten, die bisherige Co-Trainerin Twila Kilgore betreut seitdem interimsmäßig das Team.

Das Champions-League-Finale könnte Hayes gerade noch betreuen

Das wird sie auch noch bis Ende Mai 2024 tun - unter anderem beim CONCACAF Gold Cup vom 20. Februar bis 10. März. Denn Hayes will und wird die Saison mit Chelsea beenden. Zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris, für die die US-Fußballerinnen qualifiziert sind und die am 25. Juli starten, übernimmt die Engländerin dann das Zepter. Kilgore wird ihrer Nachfolgerin als Co-Trainerin dienen. Sportdirektor Matt Crocker sprach von einer "einzigartigen" Situation, die Kilgore meistern werde.

Weil die Women's Super League am 18. Mai endet, geht dieser geschickte Zeitplan auf. Auch ein mögliches Champions-League-Finale (25. Mai in Bilbao) könnte die gebürtige Londonerin gerade noch betreuen.

Hayes trainiert Chelsea seit 2012 und führte die Blues zu sechs Meisterschaften und fünf FA-Cup-Siegen. 2021 wurde sie zur FIFA-Trainerin des Jahres gekürt.