EM-Zug abgefahren: Kreuzbandriss bei Yeremy Pino

Bittere Nachrichten für Yeremy Pino. Der Youngster vom FC Villarreal hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit sind auch die letzten EM-Chancen verpufft.

Yeremy Pino erlitt am Donnerstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, damit ist die Saison für den 21-Jährigen gelaufen. Auch der WM-Zug ist für den zwölfmaligen Auswahlspieler Spaniens (zwei Tore) abgefahren, zuletzt war er am 12. September beim 6:0 gegen Zypern zum Einsatz gekommen.

Für Villarreal war Yeremy Pino in dieser Saison in sieben Liga- und drei Europa-League-Spielen zum Einsatz gekommen. Die Nachricht ist auch ein schwerer Schlag für Trainer Marcelino, der erst am Dienstag zum Gelben U-Boot zurückgekehrt war. In der Winterpause wird Villarreal wohl personell nachbessern müssen, zumal der Klub international überwintern dürfte. In der Europa League wusste Villarreal mit zwei Siegen in drei Spielen in der Gruppe F schließlich durchaus zu überzeugen.

Podcast Wie lange hält der Stuttgarter Höhenflug an? Was macht den VfB Stuttgart in der Bundesliga so stark? Außerdem: Nach Dennis Schröder wird eine Halle benannt - und aus der Freundschaft zwischen KSC und Hertha BSC wird mehr. alle Folgen

Anders in der Liga, wo Villarreal nur auf Rang 14 rangiert, die Erfolglosigkeit wurde Vorgänger Pacheta nach einem weiteren Rückschlag bei Atletico Madrid (1:3) zum Verhängnis. Marcelino trainierte Villarreal schon zwischen 2013 und 2016, zuletzt stand er bis September 2023 bei Olympique Marseille an der Seitenlinie.

Auch Sörloth fehlt länger

Auch der ehemalige Bundesligaspieler Alexander Sörloth leidet derzeit an einer Muskelverletzung in der Kniesehne des rechten Beins, die er sich im Spiel gegen Atletico Madrid zugezogen hat. Alles deutet darauf hin, dass der Norweger für mehrere Wochen ausfallen wird.