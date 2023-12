EM in akuter Gefahr: Alaba erleidet Kreuzbandriss

Die Szenen rund um David Alabas Verletzung aus dem 4:1-Sieg gegen Villarreal ließen nichts Gutes erahnen. Die Diagnose zerschmetterte etwaige Hoffnungen sofort.

Die Nachricht kam schnell und sie schlug ein. Gerade einmal 43 Minuten nach Abpfiff verkündete Real Madrid: David Alaba hat sich am Sonntag im Spiel gegen den FC Villarreal (4:1) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Er war nach einem Zweikampf im Rasen hängen geblieben und hatte sich dabei das Knie verdreht.

Von einer halbjährigen Zwangspause ist auszugehen, der 31 Jahre alte Österreicher wird in den kommenden Tagen operiert. Die Klubsaison ist für den Verteidiger mit großer Sicherheit vorbei - und auch die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland in akuter Gefahr.

Ancelotti findet es "unglaublich"

Real Madrid trifft der Ausfall hart. Die Königlichen hatten mit Arda Güler, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Ferland Mendy, Thibaut Courtois und Eder Militao schon sieben andere Verletzte zu beklagen. Letzterer fehlt - wie Torwart Courtois - ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses noch monatelang, daher muss nun in der Winterpause fast zwingend ein neuer Profi fürs Abwehrzentrum kommen.

Reals höchst erfahrener Trainer Carlo Ancelotti sprach von "sehr traurigen Nachrichten" und fügte an: "Es ist das erste Mal, dass drei meiner Spieler sich (binnen kurzer Zeit, Anm. d. Red.) das Kreuzband reißen. Unglaublich."