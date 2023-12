Bellingham eröffnet Torreigen gegen Villarreal - Alaba verletzt sich schwer

Real Madrid hat sich am 17. La-Liga-Spieltag klar gegen den FC Villarreal durchgesetzt. Nach einer starken ersten Hälfte mussten die Blancos im zweiten Durchgang nur kurz etwas zittern - ein Doppelschlag sorgte für Klarheit. Eine schwere Knieverletzung Alabas überschattete den Sieg.

Real-Trainer Carlo Ancelotti rotierte nach dem 3:2 bei Union Berlin in der Königsklasse durch: Lunin, Rüdiger, Mendy, Bellingham und Brahim Diaz begannen für Kepa, Nacho, Fran Garcia, Dani Ceballos und Joselu (alle Bank). Kroos erhielt also erneut das Vertrauen.

Villarreals Coach Marcelinho setzte nach dem 3:2 bei Stade Rennes in der Europa League auf Keeper Jörgensen, Mandi, Alfonso Pedraza und Morales, dafür mussten Reina und der Ex-Leipziger Sörloth auf die Bank. Gabbia und Foyth fehlten gänzlich im Kader des Gelben U-Boots.

Der Favorit aus Madrid war von Beginn an besser im Spiel. Bellingham hatte nach einem Fehler des Ex-Blancos Raul Albiol die Führung in der Anfangsphase noch hergeschenkt (7.). In der 25. Minute aber war der Engländer, der die Szene selbst eingeleitet hatte, per Kopf zur Stelle und erzielte sein 13. Saisontor. Dieses wurde von Routinier Modric vorbereitet - welcher wenige Sekunden vorher an der Latte gescheitert war (23.).

Alaba verletzt vom Feld - Rodrygos Tor zählt doch

Das Ancelotti-Team dominierte weiter das Geschehen, Villarreal fand kaum statt. Die Königlichen mussten Mitte der ersten Hälfte jedoch einen Schock verkraften, denn Alaba war umgeknickt und konnte wegen einer Verletzung an seinem linken Knie nicht mehr auftreten, weswegen er ausgewechselt wurde (35.). Sportlich ging es bei den Madrilenen positiv weiter, Rodrygo erhöhte nach einer Ecke im Getümmel (37.). Der Treffer, der zunächst nicht gegeben worden war, zählte nach einem VAR-Einsatz.

Zum Thema Alaba erleidet Kreuzbandriss

Die zweite Hälfte begann gemächlich, auf beiden Seiten passierte zunächst wenig. Wie aus dem Nichts fiel schließlich der Anschlusstreffer durch Morales, der nach einem feinen Zuspiel durch war und vor Lunin cool blieb (54.). Auf der Gegenseite scheiterte Rodrygo an Jörgensen (57.).

Brahim Diaz per Solo zum 3:1

Real hatte nun ein wenig Probleme, Villarreal kämpfte sich zurück. Dann aber schlug die Stunde des Brahim Diaz. Dieser nahm im Mittelfeld Tempo auf, umkurvte im Strafraum angekommen auch noch Cuenca und vollendete (64.). Vier Minuten später traf Modric, weil Capoue gepatzt hatte (68.).

Nach dem 4:1 passierte kaum noch etwas, Real fuhr einen verdienten Sieg ein. Die Königlichen gastieren als nächstes bei Deportivo Alaves (Donnerstag, 21.30 Uhr), das am Montag (21 Uhr) dafür sorgen könnte, dass Girona nicht wieder auf den gerade von Real eingenommenen ersten Platz zurückkehrt.