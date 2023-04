Elversbergs englische Woche: "Eine Ausgangssituation, die einige gerne hätten"

Von einer Drucksituation im Aufstiegsrennen wollte Elversbergs Trainer Horst Steffen vor dem Nachholspiel beim MSV Duisburg am Dienstagabend nicht sprechen. Vielmehr sieht Steffen in der englischen Woche eine "Chance".

Horst Steffen will mit der SV Elversberg die Tabellenführung in der 3. Liga festigen. IMAGO/Fussball-News Saarland

Mit drei Punkten Vorsprung - und einem Spiel in der Hinterhand führt die SV Elversberg die 3. Liga an. Nach zwei 0:1-Niederlagen in Osnabrück und gegen Aue schmolz der Vorsprung zuletzt etwas zusammen - Trainer Horst Steffen attestierte seinem Team auf der Pressekonferenz nach der Pleite am Samstag dennoch weiter beste Chancen im Aufstiegsrennen: "Wir haben eine Ausgangssituation, die einige, die hinter uns stehen, gerne hätten."

Der 54-Jährige hat damit nicht ganz unrecht. Im Nachholspiel gegen den MSV Duisburg am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) können die Saarländer wieder auf sechs Punkte von Verfolger SV Wehen Wiesbaden davonziehen. Steffen kommt die nun anstehende englische Woche nach den zwei Pleiten daher gelegen: "Eine neue Aufgabe, eine Chance", sah der Coach im Auswärtsspiel bei den Zebras, die dem SVE-Kontrahenten aus Wiesbaden am Samstag einen Punkt abrangen.

Steffen fährt "mit etwas Wut im Bauch nach Duisburg"

"Ich bin gespannt, was uns erwartet. Aber es ist klar, dass wir nach dem Spiel gegen Aue auch mit etwas Wut im Bauch nach Duisburg fahren. Und dementsprechend wollen wir dort auch auftrumpfen", stellte Steffen gegenüber Vereinsmedien klar, der unter anderem fehlende Qualität im Abschluss als Grund für die Niederlage gegen die Veilchen ausmachte.

Zum Optimismus Steffens trägt die Rückkehr der zuletzt fehlenden Stützen Kevin Koffi und Luca Schnellbacher bei, die nach abgesessener Gelb- bzw. Rotsperre zurück sind. "Dass wir zwei Mittelstürmer dazubekommen, die Selbstvertrauen haben, ist sicherlich gut", erklärte Steffen, der zugleich Schnellbachers Startelf-Comeback ankündigte: "Relativ klar ist, dass Schnelli in die Mannschaft zurückkehrt, wenn nichts passiert." Unklar ist hingegen, ob Innenverteidiger Marcel Correia, der nach einem Zusammenprall am Samstag aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste, wieder zur Verfügung steht.

Kapitän Kevin Conrad muss erneut am Knie operiert werden

Am Sonntag teilten die Elversberger zudem einen personellen Rückschlag mit: Kapitän Kevin Conrad fehlt dem Tabellenführer "auch weiterhin im Saison-Endspurt": Wie die Saarländer weiter mitteilten, müsse der Abwehrmann "nach seiner Außenmeniskus-Verletzung im Frühjahr in der kommenden Woche erneut am Knie operiert werden".