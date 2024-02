Elfter Sieg in Serie: Bayern bleiben Spitzenreiter Chemnitz auf den Fersen

In der Bundesliga sind die Bayern-Basketballer weiter nicht zu stoppen. Jetzt kommt es zum Spitzenspiel gegen Chemnitz.

Der FC Bayern Basketball bleibt in der Bundesliga Tabellenführer Niners Chemnitz auf den Fersen. Die Münchner gewannen am Sonntag beim Syntainics MBC aus Weißenfels mit 116:86 (61:43) und feierten damit den elften Liga-Sieg in Serie.

Schon im ersten Viertel sorgte das Team von Trainer Pablo Laso, in dem Weltmeister Andreas Obst mit 25 Punkten bester Scorer war, für klare Verhältnisse. Acht Dreier versenkte Obst teils spektakulär von weit hinter der Dreierlinie und verpasste damit nur knapp die Einstellung seiner persönlichen Bestmarke (9). Bis zum Beginn des letzten Viertels bauten die Bayern ihren Vorsprung sukzessive aus und vermiesten MBC-Jubilar und Ex-Münchner John Bryant damit sein 450. Bundesligaspiel.

Die Bayern haben nun eine Bilanz von 15-3-Siegen, Chemnitz hat zwei Spiele mehr ausgetragen und kommt bislang auf 17-3-Siege. Am Dienstag treffen beide Teams in München aufeinander. Für den MBC bleibt die Lage durch die 14. Saisonniederlage kritisch. Zwei Siege liegt der Klub derzeit noch vor den Hakro Merlin Crailsheim, die den ersten Abstiegsrang belegen.

Alba gewinnt im Verfolgerduell - Göttingen verschafft sich Luft

Im Verfolgerduell feierte Alba Berlin einen hart umkämpften Sieg beim Aufsteiger Rasta Vechta. Alba setzte sich bei den Niedersachsen mit 98:89 (43:41) durch. Die Entscheidung fiel erst im Schlussviertel. Point Guard Matteo Spagnolo glänzte mit 16 Punkten, Weltmeister Johannes Thiemann kam auf 15 Zähler.

Im dritten Spiel des Tages verschaffte sich die BG Göttingen mit einem 101:70 (42:36) gegen Keller-Konkurrent Tigers Tübingen Luft im Abstiegskampf. BG-Center Karlis Silins (16 Punkte, 11 Rebounds) glänzte mit einem Double-Double.

BG Göttingen - Walter Tigers Tübingen 101:70 (25:14,17:22,34:10,25:24)

Punkte BG Göttingen: Silins 16, Gibson 15, Anticevich 14, Hume 11, Zugic 11, DeJulius 10, Mönninghoff 10, Rich 9, Ensminger 3, Hartwich 2

Punkte Walter Tigers Tübingen: Boeheim 13, Seric 11, Lanmüller 8, Maxwell 8, Kalaitzakis 6, Darko-Kelly 5, Ersek 5, Otto 5, Keppeler 4, Kivimäki 3, Philipps 2

Zuschauer: 3307

Synt. MBC Weißenfels - FC Bayern München 86:116 (21:34,22:27,14:28,29:27)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Callison 21, Stove 20, Bryant 12, Edwards 12, Jelks 6, Dunn 5, Hounnou 4, Ndow 4, Breunig 2

Punkte FC Bayern München: Obst 25, Edwards 20, Bonga 16, Brankovic 13, Giffey 13, Francisco 12, Weidemann 7, Harris 6, Kalu 2, Lucic 2

Zuschauer: 3000

Rasta Vechta - Alba Berlin 89:98 (21:25,20:18,24:23,24:32)

Punkte Rasta Vechta: Schwieger 24, Kuhse 22, Reaves 11, Aminu 8, Grünloh 8, Ferner 6, Iwundu 5, van Slooten 3, Aririguzoh 2

Punkte Alba Berlin: Spagnolo 16, Thiemann 15, Mattisseck 13, Brown 11, Hermannsson 10, Bean 8, Wetzell 8, Delow 7, Procida 5, Schneider 5

Zuschauer: 3140