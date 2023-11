Haller eröffnet Rekordsieg der afrikanischen WM-Quali vom Punkt

Die Elfenbeinküste hat am Freitag einen Rekordsieg in der afrikanischen WM-Qualifikation gefeiert. Beim 9:0 gegen die Seychellen eröffnete Haller den Torreigen.

Sportlich erlebt Haller aktuell wohl seine schwerste Phase im Trikot von Borussia Dortmund. In der Liga stand der 29-Jährige seit dem 16. September nicht mehr in der Startelf und in seinen insgesamt neun Bundesligapartien steuerte der Angreifer keinen einzigen Scorerpunkt bei.

Nach nur einem Kurzeinsatz in den vergangenen fünf Pflichtspielen kam die Länderspielpause für den Angreifer daher sicherlich gelegen. Wie schon beim Lehrgang im Oktober - der Stürmer hatte in den Testspielen gegen Marokko (1:1) und Südafrika (1:1) jeweils den einzigen Treffer seiner Mannschaft erzielt - sammelte Haller auch im November Selbstvertrauen: Er schoss in der WM-Qualifikation gegen die Seychellen das 1:0 der Elfenbeinküste: Haller verlud vom Punkt Keeper Simeon und traf in die linke Ecke (20.).

Haller spielte den ersten Durchgang mit einem Kopfverband zu Ende

Noch vor der Pause stellten Sangaré (24.), Adingra (36.) und Konaté (40.) eine komfortable 4:0-Führung her, sodass Trainer Jean-Louis Gasset Haller aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme aus dem Spiel nahm. Der Angreifer hatte sich über dem Augenlid verletzt und spielte bereits mit einem Kopfverband. "Es war nicht nötig, ein Risiko einzugehen, da er bereits ein Tor geschossen hatte, was mich sehr freute, und der Spielstand war praktisch sicher", erklärte Gasset auf der Pressekonferenz.

Auch ohne ihren etatmäßigen Mittelstürmer ließen die "Elefanten" nach Wiederanpfiff noch fünf weitere Tore durch Fofana (60.), Traoré (77., 90.+5), Krasso (84.) sowie erneut Konaté (90.+4) folgen und stellten mit dem 9:0 einen neuen Rekord auf: Es war der der höchste Erfolg in der afrikanischen WM-Qualifikation. Neben dem Ergebnis verdeutlichte auch die Torschuss-Statistik die Einseitigkeit der Partie. Während die Hausherren 39 Schüsse abgaben, schossen die Gäste aus Seychellen nicht ein einziges Mal.

Am Montag gastiert der Favorit der Gruppe F dann am zweiten Spieltag in Gambia. Die Gambier unterlagen am 1. Spieltag in Burundi mit 2:3.