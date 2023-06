Elf Abgänge: Massiver Umbruch in Luckenwalde

Trotz einer unterm Strich mehr als gelungenen Regionalliga-Saison wird sich beim FSV Luckenwalde einiges verändern. Insgesamt elf Spieler - darunter auch zahlreiche Leistungsträger - werden den Verein im Sommer verlassen.

Der FSV Luckenwalde kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. In der Regionalliga Nordost holte die Mannschaft von Michael Braune solide 44 Zähler, tütete den Klassenerhalt frühzeitig ein und landete am Ende auf dem 13. Tabellenplatz. Auch im Landespokal zeigten sich die Brandenburger stabil und rückten bis ins Finale vor, wo letztlich aber kein Weg am Nordost-Meister Energie Cottbus vorbei führte.

Trotz einer zufriedenstellenden Saisonausbeute steht der FSV 63 vor einem personellen Umbruch. Insgesamt elf Spieler werden den Verein verlassen, das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

Defensiv-Achse bricht auseinander

Am härtesten dürfte Luckenwalde dabei der Abgang von Kapitän Marcel Hadel treffen. Der 34-jährige Abwehrchef trug zwölf Jahre das Trikot der Brandenburger und stand in dieser Zeit 295-mal auf dem Rasen. Im Spätherbst seiner Karriere zieht es "Celle" in die Tiefen des Amateurfußballs. Der Legionär wechselt zum SV Viktoria Potsdam in die Kreisliga B Havelland.

Mit Daniel Becker, Pascal Borowski, Tobias Francisco (alle drei ebenfalls zu Viktoria Potsdam) und Stefan Rankic fallen vier weitere absolute Leistungsträger weg und hinterlassen tiefe Furchen im FSV-Kader. Becker bestritt 254 Spiele für den FSV 63 und erzielte beeindruckende 102 Tore. Mit Borowski verliert Luckenwalde einen früheren Deutschen U-19-Meister, der seit 2016 ebenfalls eine beachtliche Zahl an Pflichtspielen in gelb und blau absolvierte. Dauerbrenner Francisco war ein fester Bestandteil des Luckenwalder Defensivverbundes und kam in seinen fünf Jahren auf 20.000 Spielminuten. Rankic kam im Frühjahr 2021 aus der U 19 von Union Berlin nach Luckenwalde und stand in dieser Saison 30-mal auf dem Feld. Nun zieht es den Abwehrspieler zur Profi-Reserve von Holstein Kiel in die Regionalliga Nord.

Auch auf der Torhüterposition hat der FSV im Sommer eine riesige Lücke zu schließen, verliert man mit Nikolas Tix und Andrè Thoms gleich zwei erfahrene Keeper, die in der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam alle 34 Ligaspiele absolviert haben.

Außerdem verlassen werden den Verein Nils Gottschick, Ian Kroh, Philip Einsiedel und Steve Zizka.

Transferoffensive möglich

Wohin führt der Weg des FSV Luckenwalde also in der Zukunft? Das Ziel des personellen Umbruchs ist klar. Der Kader soll durch die Abgänge von Thoms (40), Francisco (35), Hadel (33), Borowski (29) und Becker (35) - die wie letzterer übrigens allesamt zum Kreisligisten Viktoria Potsdam wechseln - erheblich verjüngt werden. Ob dieser Schritt womöglich sportliche Konsequenzen nach sich zieht, bleibt abzuwarten. Von potenziellen Neuzugängen ist bislang noch nichts bekannt. Um eine nicht allzu kleine Transferoffensive wird der Verein aber wohl nicht herumkommen.