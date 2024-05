EL-Finale 2027 in Frankfurt, ECL-Finale 2026 in Leipzig - Stuttgart geht leer aus

Die UEFA hat in einer Sitzung am Mittwoch verschiedene Entscheidungen getroffen: So findet beispielsweise das Europa-League-Finale 2027 in Frankfurt statt, das der Conference League 2026 in Leipzig. Deswegen konnte auch die Stuttgarter Bewerbung nicht mehr berücksichtigt werden.

Nach der Heim-EM im kommenden Sommer werfen die nächsten Highlights auf deutschem Rasen ihre Schatten voraus: Wie die UEFA in einer Sitzung am Mittwoch in Dublin beschloss, wird das Endspiel der Conference League 2026 in Leipzig ausgetragen. Das der Champions League steigt in zwei Jahren in Budapest, das CL-Finale der Frauen in Oslo und das Europa-League-Endspiel in Istanbul.

Im Jahr darauf ist noch keine Entscheidung über das Champions-League-Finale der Männer und das der Frauen gefallen. Das hat nach UEFA-Informationen seine Gründe: Ob das Endspiel der Männer im Mailänder San Siro stattfinden kann, werde erst im September entschieden - bis dahin wird der italienische Verband Informationen zu den Sanierungsplänen des Stadions vorlegen.

Für das Königsklassen-Endspiel der Frauen 2027 hatte sich Stuttgart beworben. Weil aber bereits in Frankfurt und Leipzig 2026 und 2027 zwei Finals stattfinden, kann die UEFA nach eigenen Angaben die Bewerbung Stuttgarts "nicht berücksichtigen". Es wird daher ein "neues Bewerbungsverfahren eröffnet".

Die zwei Endspiele, die nach Istanbul vergeben wurden, könnten gerüchteweise ein UEFA-Test für eine mögliche Europameisterschaft 2032 in der Türkei sein.

Das UEFA-Exekutivkomitee hat indes auch mitgeteilt, dass nach erfolgreichen Testläufen in Deutschland, England und Frankreich ab der Saison 2024/25 auch weitere Länder Stehplätze im Europapokal einsetzen dürfen. Niederlanden, Portugal, Belgien, Schottland und Österreich dürfen demnach auch Stehplatzkarten verkaufen. "Dies wird eine größere Stichprobengröße und Datenvielfalt gewährleisten", glaubt die UEFA.

London, Dublin und Athen diesjährige Finalorte

Das diesjährige Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion, das der Europa League zwischen Atalanta Bergamo und Bayer 04 Leverkusen an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dublin, das der Conference League zwischen Olympiakos Piräus und AC Florenz am 29. Mai in Athen.