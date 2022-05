Eishockey-WM 2023: Wieder Tampere - und Riga

Die Eishockey-WM in Finnland läuft, die Viertelfinalteilnehmer sind ermittelt - und das Turnier 2023 wirft seine Schatten voraus. Die Ersatz-Bewerber für Russland stehen fest.

Der Weltverband IIHF hat im April Russland die Titelkämpfe 2023 entzogen, ein neuer Ausrichter wurde gesucht. Zwei Orte haben ihre Bereitschaft nun erklärt. Mit Tampere und Riga stehen die beiden Ersatz-Ausrichter so gut wie fest.

Tampere ist derzeit neben Helsinki Spielort der laufenden WM. Das lettische Riga war Ausrichter der WM 2021. Tampere und Riga haben am Dienstag ihre gemeinsame Bewerbung eingereicht. Die ungarische Hauptstadt Budapest und die slowenische Hauptstadt Ljubljana zogen ihre Anfang Mai abgegebene Bewerbung hingegen zurück.

Die 86. WM soll vom 12. bis 28. Mai 2023 stattfinden. Tampere soll wie bereits in diesem Jahr als Hauptspielort fungieren. Die Spielorte sollen am Freitag auf dem IIHF-Kongress in Tampere endgültig bekannt gegeben werden.