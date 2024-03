ThSV Eisenach verlässt mit Punkt gegen Hannover die Abstiegsränge

Der ThSV Eisenach hat in der Handball Bundesliga nach fünf - teils denkbar knappen - Niederlagen ein Remis geholt: Gegen die TSV Hannover-Burgdorf feierte der ThSV am Freitag nach einem Thriller am Ende mit dem 31:31 (11:14) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle einen Punkt, der das Team von den Abstiegsrängen hievt. Der Aufsteiger hat nun einen Pluspunkt mehr als der Bergische HC.

Nach den zuletzt erlittenen Rückschlägen in der European League war die TSV Hannover-Burgdorf in der Handball Bundesliga beim Duell beim ThSV Eisenach von der ersten Minute an konzentriert. Die Deckung stand gut und in der Offensive überraschten die Niedersachsen die Hausherren mit dem siebten Feldspieler: Renars Uscins, Uladzislau Kulesh und Marian Michalczik warfen die Gäste schnell mit 3:0 in Front. Erst nach über fünf Minuten brachte Moritz Ende dann auch den ThSV auf die Anzeigetafel.

Hannover agierte weiter mit dem zusätzlichen Feldspieler, drückte die Eisenacher Deckung zurück, so dass diese nicht so aggressiv wie gewohnt heraustreten konnte. Ilija Brozovic beantwortete nach dem ersten auch den zweiten Treffer der Hausherren und nach ersten Paraden von Torhüter Simon Gade zogen die Recken durch Vincent Büchner und Uladzislau Kulesh, der nach einer Körpertäuschung gegen die nun offensive Deckung der Eisenacher brach, auf 7:2 davon. Nach zwölf Minuten sah sich ThSV-Coach Misha Kaufmann zu seiner ersten Auszeit gezwungen.

Eisenach fand in der Folge zumindest in der Offensive etwas besser ins Spiel, die Treffer wurden von den Gästen allerdings jeweils umgehend erwidert. Als dann nach Eisenach aber auch Hannover begann vermehrt den Rahmen des Tores zu treffen, konnten die Gastgeber den Abstand auf zwei Tore verkürzen. Hannover ging zurück auf sechs Feldspieler und sollte sich dann durch eine Vierer-Serie beim 14:8 auf sechs Tore absetzen. In den verbleibenden drei Minuten konnte Eisenach die Distanz aber halbieren - mit einem 14:11 für Hannover ging es in die Kabinen.

Auch zweiter Abschnitt mit wechselnden Phasen

Im ersten Abschnitt lag die Trefferquote der Eisenacher unter fünfzig Prozent, in der Pause schien es aber Zielwasser gegeben zu haben: Manuel Zehnder, der heute ohne Tor aus dem Spiel heraus blieb, traf von der Siebenmeterlinie und in Überzahl konnten dann Willy Weyhrauch und Justin Kurch für den umjubelten Ausgleich sorgen - beide versenkten in doppelter Überzahl den Ball in das verwaiste Tor der Gäste. Das gelang dann auch Timothy Reichmann nach dem nächsten Fehler der Gäste - der Leere-Tor-Hattrick hatte aus dem 13:15 ein 16:15 gemacht.

Die Recken zeigten sich vom ersten Rückstand aber wenig beeindruckt. Nun agierten sie in Überzahl und konnten sofort egalisieren. Dennoch, bis zum 19:18 legte der ThSV Eisenach weiter vor. Dann aber konnten Renars Uscins und Uladzislau Kulesh - flankiert von einer Parade von Dario Quenstedt - die Führung wieder auf die Seite der Gäste bringen. Nach einer weiteren Glanztat von Quenstedt erhöhte Uscins auf 22:20 und bis zum 29:27 legten nun die Recken erst zwei Tore vor, dann setzte Eisenach den Anschlusstreffer.

Thriller in den letzten Minuten

Dank einer Parade von Mateusz Kornecki konnte Eisenach den Rhythmus dann aber mit einem Doppelschlag vo Yoav Lumbroso und Willy Weyhrauch durchbrechen, vier Minuten vor dem Ende stand ein Gleichstand auf der Anzeigetafel. Die Chance auf die Führung vergab Eisenach aber, der Gegenstoß von Philipp Meyer klatschte an die Latte. Auf der Gegenseite bediente Renars Uscins unter Bedrängnis mit viel Übersicht Ilija Brozovic, der nach dem 30:29 kurz darauf auch das 31:30 für Hannover erzielen sollte.

Simon Gade parierte den nächsten Versuch des ThSV, doch der Ball landete im Seitenaus und so blieb Eisenach im Ballbesitz. Die letzte Minute lief bereits, der ThSV versuchte es nach einer Auszeit nun seinerseits mit dem siebten Feldspieler. Und das mit Erfolg: Die Gastgeber holten einen Siebenmeter heraus, den Manuel Zehnder zum 31:31 verwandelte. Hannover blieben noch fünfzehn Sekunden, doch den Distanzwurf parierte Kornecki und als der danach verbleibende direkte Freiwurf in der Mauer hängen blieb, startete die Eisenacher Feier über den Punktgewinn.

Vor 2868 Zuschauern war der Hannoveraner Renars Uscins mit acht Toren bester Werfer der Partie. Für die Gastgeber trafen Willy Weyhrauch, Ante Grgic und Manuel Zehnder mit fünf Toren am häufigsten. In der Tabelle der Handball Bundesliga haben die Eisenacher durch das Remis die Abstiegsränge verlassen, sie liegen nun einen Pluspunkt vor dem Bergischen HC, der allerdings zwei Spiele weniger bestritten hat. Für Hannover ist es ein Punktverlust im Kampf um den internationalen Wettbewerb.

ThSV Eisenach - TSV Hannover-Burgdorf 31:31 (11:14)

ThSV Eisenach: Kornecki (10 Paraden), Soikic; Grgic 5, Weyhrauch 5, M. Zehnder 5/5, Reichmuth 3, Donker 2, Lumbroso 2, Mengon 2, Saul 2, Ende 1, Kurch 1, Meyer 1, Snajder 1, Walz 1, Patrail,



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (5 Paraden), Quenstedt (3 Paraden); Uscins 8, Kulesch 6, Brozovic 5, Steinhauser 4/1, Büchner 2, Feise 2, Michalczik 2, Gerbl 1, Nyfjäll 1, Vujovic, Strmljan, Edvardsson, Ayar



Zuschauer: 2868

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah / Ramesh Thiyagarajah

Strafminuten: 8 / 8

