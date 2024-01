Eintracht Frankfurt steigt in Valorant ein

Ab der kommenden Saison wird Eintracht Frankfurt nach EA FC und League of Legends auch in den Taktik-Shooter Valorant einsteigen. Dabei haben die Hessen ambitionierte Ziele.

Dies teilte der Traditionsverein aus dem Herzen von Europa am Montag in einer Bekanntmachung mit. Eins "der führenden Teams für die DACH-Szene" zu werden, streben die Adler in dem Riot-Titel an, und planen, sich "in einem mittelfristigen Zeitraum für internationale Wettbewerbe zu qualifizieren", wie Frankfurts Leiter Esports, Max Brömel, kicker eSport in einem exklusiven Interview verriet.

"Vorreiterrolle" auf dem Weg zum Erfolg bereits gewiss

Für Brömel, den Hauptverantwortlichen bei den Hessen in Sachen Gaming, stellt Valorant "einen hochattraktiven eSport-Titel" dar. Dessen Entwicklung will man in Deutschland am Main ab der Spielzeit 2024 entscheidend vorantreiben und lenken. "In einer Vorreiterrolle möchten wir die Weichen für nationale und internationale Erfolge stellen." Ersteres ist dabei bereits gesichert, steigt mit den Frankfurtern doch der erste deutsche Fußballverein in das Erfolgsspiel ein.

Dass Eintracht Frankfurt zudem zu Titeln fähig ist, bewies 2023 die virtuelle Fußballabteilung des Europa-League-Siegers von 2022. Im Grand Final der Virtual Bundesliga, die am Montag eine Partnerschaft mit dem Streamingableger von "Sky" bekanntgab, sicherte sich Antonio Radelja die Einzelmeisterschaft. International scheiterte der Deutsch-Kroate nur knapp an der Qualifikation zur Endrunde der eChampions League. Zukünftig soll es vergleichbare Erfolge auch im Taktik-Shooter aus dem Hause Riot geben.

Gaming als Mittel der Fanbindung

Darüber hinaus geht es Timm Jäger, Geschäftsführer der EintrachtTech, auch um eine neue Form der Fanbindung und der Begeisterung einer jungen Generation für die Eintracht. "Gen Z und Gen Alpha sind aufgrund ihres sehr speziellen Medienverhaltens auf anderen Wegen kaum zu erreichen. Wir möchten dies durch die Verbindung der Gaming-Welt mit einer modernen Jugendkultur schaffen." Valorant eigne sich auch aufgrund der Diversität der Charaktere besonders dafür. "Wir möchten die Lebensrealität junger Menschen mitgestalten, anstatt diese zu tabuisieren", so Jäger.

Frankfurts erster Valorant-Profi: Leonardo 'Leosen' Hennrich. Eintracht Frankfurt

Bevor es für Eintracht Frankfurt allerdings richtig losgehen kann, braucht es noch ein komplettes Team. Bisher steht lediglich Leonardo 'Leosen' Hennrich als Verpflichtung der Hessen fest. Der 23-Jährige verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Challengers-Liga der DACH-Region, in der das neu formierte Aufgebot der Eintracht seine Valorant-Reise beginnen wird.

Wie die Philosophie des Vereins bei der weiteren Zusammenstellung des Teams aussieht, verrieten Jäger und Brömel kicker eSport in einem exklusiven Interview.