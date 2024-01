FC 24: Alle TOTY-Nominierten aus der Bundesliga

Abwehr: Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen zählt in der kicker-Rangliste des Winters 2023/24 zu den nur fünf in die Weltklasse gestuften Bundesliga-Profis. Fünf Treffer und sieben Vorlagen in der deutschen Eliteklasse werden nach den ersten 16 Spieltagen nur von einem anderen Außenverteidiger übertroffen. kicker eSport/EA SPORTS