Eintracht endlich wieder effizient - Kolo Muani schwärmt von Götze

Mit einer überzeugenden Leistung hat sich Eintracht Frankfurt für das Pokal-Halbfinale qualifiziert. Nach sieben Spielen ohne Sieg war die SGE endlich wieder kaltschnäuzig vor dem Tor.

"Wir haben angeknüpft an den Leistungen der letzten Wochen", sagte Mario Götze nach Schlusspfiff im Pokalviertelfinale gegen Union Berlin (2:0) im ZDF. Ein überraschendes Statement, hatte die Eintracht zuletzt sieben Spiele in Folge nicht gewonnen, war dabei aus der Champions League ausgeschieden und spürt im Rennen um die internationalen Plätze längst den Atem der Konkurrenz im Nacken. Doch in der Tat mangelte es der SGE zuletzt nicht an guten Möglichkeiten - die Chancenverwertung war das große Problem.

"Wir waren unglücklich im Abschluss - und das war heute das entscheidende, dass wir das besser gemacht haben", erklärte auch Götze, der mit zwei Vorlagen für Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani früh im Spiel für klare Verhältnisse sorgte. 93 Sekunden benötigte der Franzose, um eine starke Anfangsphase der Frankfurter zu vergolden. Damit hatte er nicht nur für den frühesten Doppelpack der Frankfurter Pokal-Historie gesorgt, sondern auch den Weg ins Halbfinale geebnet. Zwar hätte man im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs weitere Tore nachlegen können, hatte aber Pech mit Aluminium und Abseitsstellungen - und musste gegen ein harmloses Union auch nicht mehr als nötig tun.

Krise in der Liga - Lösung Pokalsieg?

Für seinen doppelten Vorlagengeber Götze hatte Kolo Muani nach dem Spiel warme Worte übrig: "Es macht sehr viel Spaß mit ihm. Mario ist ein bemerkenswerter Spieler, der technisch einiges drauf hat. Von daher kann man nur von ihm profitieren." Mit seinen Fähigkeiten ist Götze wie auch der begehrte Kolo Muani wie gemacht für das internationale Geschäft, dessen Erreichen für die SGE nach der jüngsten Ergebniskrise über die Liga längst nicht mehr so sicher scheint. Umso besser also, dass man sich über den DFB-Pokal einen weiteren Weg nach Europa offenhalten konnte.

"Wir wollen ins Finale kommen", legte Götze die Pläne der Eintracht offen. "Wir wissen, dass es schwer ist. Aber machbar", gab sich Götze zuversichtlich. Die Auslosung für das Halbfinale steigt bereits am kommenden Sonntag (19 Uhr).