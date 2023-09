Eintracht als Titel-Favorit? Toppmöller: "Können uns Chancen ausrechnen"

Vor Start in die Conference League 20.09.2023

2:21Die Qualifikation zur Conference League hat Eintracht Frankfurt erfolgreich überstanden. Nun geht es in die Gruppenphase, zwar weiß Dino Toppmöller um die Ausgangslage durch die vergangenen Erfolge, will aber dennoch "demütig" an die Aufgabe herangehen.