Eintracht-Ärger noch nicht verraucht: Barça-Ultras kündigen Boykott an

Nach dem Ärger beim FC Barcelona über die große Zahl an Frankfurt-Fans im Camp Nou bei der 2:3-Pleite in der Europa League hat die Ultra-Gruppierung "Grada d'Animacio" angekündigt, das Heimspiel gegen den FC Cadiz an diesem Montag zu boykottieren.

Sie sorgten für eine magische Nacht - aus Frankfurter Sicht: Die SGE-Fans am vergangenen Donnerstag. imago images