Einstimmig: Shevchenko neuer Präsident des ukrainischen Verbandes

Ein ehemaliger Weltklassestürmer führt künftig den Fußballverband in der Ukraine an. Andriy Shevchenko ist ohne eine Gegenstimme ins Amt gehoben worden.

Zu seiner aktiven Zeit stand Shevchenko der ukrainischen Nationalmannschaft als zuverlässiger Goalgetter vor, zwischen 2016 und 2021 dem Team als Nationaltrainer an der Seitenlinie. Und nun ist "Sheva" der Primus im ganzen Fußball-Verband seines Heimatlandes.

Der einstige Weltklassestürmer wurde auf dem Sonderkongress des Verbandes mit überwältigender Mehrheit gewählt. 93 Delegierte stimmten ohne Gegenstimme oder Enthaltungen für den 47-Jährigen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Shevchenko war der einzige Kandidat für den Posten. Vorgänger Andriy Pavelko sitzt seit vergangenem Sommer wegen des Vorwurfs der Unterschlagung in Untersuchungshaft. Er stand dem Verband seit 2015 vor.

Erfolge mit Milan und Chelsea - Europas Fußballer des Jahres

Shevchenko indes ist international vor allem wegen seiner Zeit als Stürmer für die AC Mailand und den FC Chelsea bekannt geworden. In der Ukraine spielte er lange Zeit für den Hauptstadt-Klub Dynamo Kiew. Mit 48 Treffern in 111 Länderspielen ist er zudem ukrainischer Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft.

Zu seinen Titelgewinnen zählen der Triumph in der Champions League anno 2003, Meisterschaft und Pokalsieg in Italien, sowie FA-Cup-Sieg in England. 2004 wurde Shevchenko zu Europas Fußballer des Jahres gekürt.