Einst Meister mit Dresden, jetzt ein Löwe: 1860 holt Kwadwo

Neuzugang für 1860 München: Die Löwen haben den Innenverteidiger Leroy Kwadwo verpflichtet.

1860 München hat mit der Verpflichtung des 26-jährigen Kwadwo für die Abwehrzentrale auf die Verletzungen von Michael Glück und Daniel Winkler reagiert. Der Neuzugang, der die Rückennummer 21 tragen wird, wurde am Freitagmorgen von den Löwen vorgestellt und bringt die Erfahrung aus insgesamt 74 Drittliga-Einsätzen mit (ein Tor).

Der gebürtige Hertener begann seine fußballerische Karriere bei Rot-Weiß Essen und spielte in der Jugend auch für Wattenscheid 09 und Westfalia Herne. Im Herrenbereich debütierte Kwadwo für die TSG Sprockhövel in der Oberliga Westfalen. Über die Stationen RWE, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf ging es weiter zu den Würzburger Kickers, für die er 25 Spiele in der 3. Liga und nach dem Aufstieg vier Partien in der 2. Bundesliga bestritt.

Aufstiege mit Würzburg und Dresden

In der Saison 2020/21 feierte Kwadwo mit Dynamo Dresden die Drittliga-Meisterschaft und wechselte anschließend zum MSV Duisburg, für den er bis zum Ende der vergangenen Saison 42 Spiele in der 3. Liga absolvierte. Kürzlich testete Drittligist 1. FC Saarbrücken den Defensivmann, der nun jedoch in Giesing landet.

"Ich freue mich, ein Teil der Löwen-Familie zu sein", sagte Kwadwo anlässlich seiner Vorstellung in München.

Die Löwen starten am 5. August mit einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim in die neue Drittliga-Saison. Davor stehen im Rahmen eines Turniers noch Härtetests gegen die Erstligisten Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart an (29. Juli, Heimstetten).