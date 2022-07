Einst in Klopps Champions-League-Kader: Greifswald holt Ex-Borussen Bandowski

Jannik Bandowski wechselt zum Greifswalder FC. Der 28-jährige Außenverteidiger war zuletzt beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest aktiv, hat in seiner Vergangenheit aber auch schon ganz andere Luft geschnuppert.

Ausgebildet wurde Jannik Bandowski in Korbach, Paderborn und bei Borussia Dortmund. Beim BVB gehörte er in der Saison 2014/15 zum Champions League-Kader unter Jürgen Klopp, saß im Duell gegen den FC Arsenal dabei aber 90 Minuten auf der Bank.

Nach einer Leihe zum TSV 1860 München, mit dem er in der Relegation den Klassenerhalt in Liga 2 schaffte, ging es für den heute 28-Jährigen zum VfL Bochum und zur SpVgg Unterhaching. 24 Zweitliga- und 43 Drittliga-Spiele stehen insgesamt in seiner Vita. In der Winterpause der Spielzeit 2021/22 schloss er sich dem TSV Steinbach Haiger an, wo sein Vertrag zu Saisonende auslief. Nun folgt der Wechsel zu Regionalliga-Aufsteiger Greifswalder FC.

"Nachdem mich die Verantwortlichen kontaktiert und wir auch recht gute Gespräche geführt hatten, habe ich mich bei Robert Müller und Tom Weilandt erkundigt. Ich habe mit beiden lange darüber gesprochen, und beide sind sehr überzeugt von dem Projekt und haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben", wird Bandowski in der Pressemeldung der Greifswalder zitiert. "Für mich ist immer wichtig, dass man ambitionierte Ziele hat", so der Außenverteidiger weiter.

"Jannik ist ein willensstarker Spieler, der enorm viel Tempo mitbringt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den GFC entschieden hat, weil er mit seiner Mentalität super zu uns passt", so David Wagner, Geschäftsführer Sport beim GFC.