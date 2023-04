"Einige unglückliche Momente": ManUniteds Pech-Quintett

Verletzungen, Eigentore und Gelb-Sperre: Manchester United zog gegen Sevilla praktisch das Pech an. Fünf "unglückliche Momente" der Red Devils vom Donnerstagabend.

Angriff um Angriff rollte am Donnerstag in der ersten halben Stunde im Old Trafford auf das Tor des FC Sevilla zu. Manchester United wollte im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League schnell für klare Verhältnisse sorgen - und tat das eigentlich auch: Nach 21 Minuten führten die Red Devils dank zwei Treffern von Marcel Sabitzer mit 2:0. Während die Fans nach dem furiosen Start auf das dritte Tor warteten, das womöglich die Partie schon frühzeitig entschieden hätte, ereigneten sich in der Folge zahlreiche Unglücke. "Es gab einige unglückliche Momente", stellte auch Erik ten Hag fest.

Den ersten Schreckmoment erlebte der Trainer vier Minuten vor der Pause, als Raphael Varane zu Boden ging und sich an den linken Knöchel fasste. Sevilla spielte den Ball aber nicht ins Aus und drang stattdessen ins letzte Drittel vor. Letztlich blockte Bruno Fernandes den Schuss von Nemanja Gudelj mit dem Arm und sah dafür Gelb - Unglück Nummer zwei, weil der Portugiese nun im Rückspiel in einer Woche gesperrt fehlen wird.

Es ist eine Verletzung, über die er in den letzten Wochen geklagt hat. Erik ten Hag

Varane rettete sich indes in die Pause und blieb dann in der Kabine. "Ich habe nach dem Spiel noch nicht mit Rapha (Varane, Anm. d. Red.) gesprochen, aber es ist eine Verletzung, über die er in den letzten Wochen geklagt hat", so ten Hag nach dem Abpfiff im Interview mit "BT Sport".

Es sollte nicht der einzige Wechsel bleiben, zu dem der Coach praktisch gezwungen wurde. "Auch Anthony Martial mussten wir auswechseln, weil es sein erster Startelf-Einsatz nach seiner Verletzung war. Antony und Bruno Fernandes auch, weil sie kurz vor einer zweiten Verwarnung standen. Wir mussten also einige Auswechslungen vornehmen und haben dann in einem unglücklichen Moment die Kontrolle verloren", erklärte der 53-Jährige.

Acuna und Montiel tragen Martinez zur Seitenlinie

Dieser Moment war Unglück Nummer drei: Tyrell Malacia unterlief in der 84. Minute zunächst eine Seitenverlagerung und bugsierte anschließend die Flanke von Jesus Navas ins eigene Netz.

Marcos Acuna (3. v. li.) und Gonzalo Montiel tragen Lisandro Martinez zur Seitenlinie. IMAGO/Sportimage

Nur zwei Minuten später war ManUnited plötzlich in Unterzahl. Lisandro Martinez ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden und fasste sich sofort an seinen rechten Knöchel. Von seinen Nationalmannschaftskollegen Marcos Acuna und Gonzalo Montiel wurde der Weltmeister unter "Argentina"-Sprechchören zur Seitenlinie getragen. "Es sieht nicht so gut aus. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es ist nicht die Achillessehne. Ich denke, es ist eine Verletzung, die bedeutet, dass er am Sonntag nicht spielen wird", erläuterte ten Hag auf der Pressekonferenz.

Ten Hag lobt Maguire

Da der Trainer nicht mehr wechseln konnte, agierte Manchester fortan nur noch mit zehn Spielern. Dem vierten Unglück sollte aber noch ein fünftes folgen. Youssef En-Nesyris Kopfball, der nicht aufs Tor gegangen wäre, fälschte Harry Maguire in der Nachspielzeit unhaltbar zum 2:2-Endstand ins eigene Netz ab.

Auf den 30-jährigen Verteidiger werden wohl auch in den kommenden Spielen die Blicke gerichtet sein. Denn nach den Verletzungen von Varane und Martinez dürfte Maguire nun häufiger zum Einsatz kommen. "Wir treten in drei Wettbewerben an, und da braucht man den Kader. Und wenn Martinez und Varane am Sonntag nicht zur Verfügung stehen, dann müssen es andere tun. Wir haben am Samstag gesehen, dass Harry Maguire ein gutes Spiel gemacht hat", lobte dessen Trainer.

Vom "nicht besten Tag", wie ten Hag die Partie bezeichnete, muss sich Manchester schnell erholen, um in Nottingham am Sonntag (17.30 Uhr) drei Zähler im Rennen um die Champions-League-Ränge zu sammeln. Wenn ManUnited so auftritt wie in der ersten halben Stunde gegen Sevilla, sollte das allerdings kein Problem sein.