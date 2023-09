Einen Tag nach dem 2:3 gegen Verl: Duisburg trennt sich von Coach Ziegner

Der MSV Duisburg hat sich einen Tag nach der 2:3-Heimniederlage gegen Verl von Chefcoach Torsten Ziegner und dessen Assistent Michael Hiemisch getrennt.

Das sechste sieglose Spiel des MSV Duisburg hat Folgen. Am Tag nach dem unglücklichen 2:3 gegen Verl wurde Trainer Torsten Ziegner bei den Zebras freigestellt. Wie der Drittligist mitteilte, wurde auch Co-Trainer Michael Hiemisch von seinen Aufgaben entbunden.

"Leider haben es Torsten Ziegner und Michael Hiemisch nicht geschafft, mit unserer Mannschaft zum Start in die neue Saison so erfolgreich zu sein, wie wir uns alle das erhofft haben", lautet ein Statement des Vereins.

Ziegner war seit 4. Mai 2022 im Amt, der 45-Jährige übernahm damals von Hagen Schmidt und führte die Zebras in der abgelaufenen Saison auf Platz 12 der 3. Liga.

Der Start in diese Spielzeit ist dem MSV aber deutlich missglückt. Nach sechs Spielen haben die Zebras nur drei Punkte gesammelt und bereits elf Gegentore kassiert, was Platz 19 zur Folge hat. Sollte Freiburg II am Samstag in Bielefeld mindestens einen Punkt holen, wäre Duisburg sogar Tabellenletzter.

"Ein bitterer Moment"

"Auch, wenn wir alle mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden sind: Das ist ein bitterer Moment, denn wir hätten gerne mit Torsten Ziegner und Michael Hiemisch, die sich extrem mit dem MSV identifiziert haben und die wir menschlich sehr schätzen, den Schritt in eine gute Zukunft getan", so ein weiteres Zitat auf der Duisburger Vereinsseite.

Wer die Nachfolge von Ziegner antreten wird, ist derweil noch nicht bekannt. "Wer das Team der Zebras im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Samstag coachen wird, wird zeitnah bekannt gegeben", so der Plan des Vereins.