Eine schier aussichtslose Mission: Serbe Milosevic trainiert Bosnien und Herzegowina

Bosnien und Herzegowina will sich erstmals für eine EM qualifizieren, was jedoch auch Savo Milosevic kaum gelingen dürfte - dem dritten Nationaltrainer in diesem Jahr.

Sechs Spiele ist die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland alt, für die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina ist sie jetzt auch drei Trainer alt. Savo Milosevic ist der dritte Chefcoach, der sich an der Seitenlinie versuchen darf, wie der Verband am Freitagnachmittag publik machte.

Der 50 Jahre alte Serbe folgt auf Meho Kodro, der erst im August übernahm und lediglich zwei EM-Qualifikationsspiele lang im Amt war. Zuvor hatte Faruk Hadzibegic immerhin fünf Monate durchgehalten.

Es bräuchte eine besondere Aufholjagd

Die Mission EM-Qualifikation, wegen der die Reißleine wohl so regelmäßig gezogen wird, ist längst in weite Ferne gerückt. In Qualifikationsgruppe J rangiert Bosnien und Herzegowina auf Platz vier, Spitzenreiter Portugal ist bereits zwölf Punkte weg, Verfolger Slowakei immerhin sieben. Aus ihren sechs Spielen konnten Edin Dzeko und Co. nur sechs Punkte sammeln.

"Ich glaube fest daran, dass diese Mannschaft die Europameisterschaft erreichen kann", sagte Milosevic auf einer Pressekonferenz am Freitag trotzdem, "sie hat genug Qualität, um dabei zu sein". Das sollte sich allerdings auch in der Punkteausbeute niederschlagen.

Nur 2014 spielte Bosnien bei den Großen mit

Seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien in den 1990er Jahren ist es Bosnien und Herzegowina erst einmal gelungen, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren: für die WM 2014 in Brasilien. Nach einem Sieg - gegen den Iran - und zwei Niederlagen (gegen Argentinien und Nigeria) war vor inzwischen neun Jahren bereits nach der Gruppenphase Schluss. Für eine EM-Endrunde konnten sich die Bosnier noch nie qualifizieren.

Für den ehemaligen Stürmer Milosevic, Torschützenkönig der EM 2000 (gemeinsam mit dem Niederländer Patrick Kluivert, je fünf Tore), ist es die dritte Station als Cheftrainer - die erste als Nationaltrainer. Bisher trainierte er Partizan Belgrad und Olimpija Ljubljana, 2019 wurde er serbischer Pokalsieger.