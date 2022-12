"Eine Schande": Argentinien bricht Feierlichkeiten ab - Weltmeister in Hubschraubern

Zu viel los! Argentiniens Weltmeister-Team um Lionel Messi ist bei den Feierlichkeiten in der Hauptstadt in den Bussen nicht mehr planmäßig vorangekommen. In der Folge ist die Zeremonie abgebrochen worden.

Seit vielen, vielen Stunden geht in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die Post ab. Luftaufnahmen zeigen Millionen von Fans, wie sie etwa den Obelisk - das Wahrzeichen im Mittelpunkt der Stadt - belagern. Die teils ekstatisch feiernden Anhänger der Albiceleste stehen an Straßenbegrenzungen, sitzen auf Mauern, belagern Brücken oder bringen Ampeln zum Wackeln.

Doch nicht nur das: Der U-Bahn-Verkehr wurde zudem eingestellt. Und die Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas warnte aufgrund des Verkehrschaos vor Problemen mit verspäteten Flügen. Auch Mobilfunknetze waren zeitweise überlastet.

Angesichts der enormen Menschenmassen ist die Fan-Parade zum Empfang der Weltmeister in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires allerdings an diesem Dienstagnachmittag (Ortszeit) abgebrochen worden. Nachdem der Bus mit der Nationalmannschaft in mehreren Stunden kaum vorangekommen und teils lange Zeiten komplett steckengeblieben war, verließen die Spieler am Dienstag das Fahrzeug auf einer Sportanlage und bestiegen zwei Hubschrauber der Wasserschutzpolizei.

Anschließend überflogen sie die wartenden Fans in der Innenstadt von Buenos Aires - und ließen sich von unten aus zujubeln.

"Tausendmal Entschuldigung"

Kurzum: An einen regulären Ablauf der geplanten Feierlichkeiten war nicht mehr zu denken. Auf der geplanten Route hätte die Mannschaft, die sich am Sonntag in einem hochdramatischen WM-Finale gegen den bisherigen Titelträger Frankreich durchgesetzt hatte (4:2 i.E.), noch Stunden gebraucht. Nach Polizeiangaben waren rund fünf Millionen Menschen in Buenos Aires unterwegs, was auch darin begründet war, dass Präsident Alberto Fernandez einen Nationalfeiertag angeordnet hatte.

Argentiniens Fußballhelden feiern den WM-Titel 2022 - vorne Lautaro Martinez - und bleiben später stecken. AFP via Getty Images

Gut ankam der Abbruch der Feierlichkeiten übrigens nicht, wenn man nach dem argentinischen Verbandspräsidenten Claudio Tapia geht. Denn dieser erhob Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden. "Sie haben uns nicht erlaubt, alle Menschen am Obelisken zu begrüßen - und dieselben Sicherheitskräfte, die uns eskortiert haben, haben uns nicht erlaubt, weiterzufahren. Tausendmal Entschuldigung im Namen aller Meisterspieler. Eine Schande", schrieb Tapia auf Twitter. "Lasst uns weiterhin in Frieden feiern und ihnen unsere Liebe und Bewunderung zeigen!", forderte außerdem Regierungssprecherin Gabriela Cerruti - und das nach weiteren Vorfällen, weil Fans etwas auch versucht hatten, von Brücken auf den langsamen Bus aufzuspringen.

Messi "hatte immer den Traum"

Superstar Messi saß noch während der Fahrt durch die Stadt auf dem Bus auf einer Erhöhung mit vier seiner Mitspieler, trank bei strahlendem Sonnenschein (30 Grad Celsius) immer wieder aus einem Glas und winkte den euphorischen Fans zu. Dabei wurde auch der goldene WM-Pokal präsentiert.

Bei Instagram veröffentlichte der siebenmalige Weltfußballer zudem ein Video mit Szenen seiner Karriere. "Es waren fast drei Jahrzehnte, in denen mir der Ball viel Freude und auch etwas Traurigkeit bereitet hat. Ich hatte immer den Traum, Weltmeister zu werden, und ich wollte nicht aufhören, es zu versuchen, auch wenn ich wusste, dass es vielleicht nie passieren würde", schrieb "La Pulga" dazu.