Eine Minute Applaus: Tour gedenkt Opfern von Kopenhagen

Die Tour de France gedenkt am heutigen Dienstag der Opfer des Amoklaufs von Kopenhagen.

Vor dem Start der vierten Etappe an diesem Dienstag in Dünkirchen wird es eine Minute Applaus vom Peloton und den Organisatoren geben. Alle dänischen Fahrer werden in der ersten Reihe des Feldes stehen. Das teilte der Tour-Veranstalter am Dienstag mit.

Am Sonntag hatte ein Mann in einem Einkaufszentrum drei Menschen erschossen und weitere schwer verletzt. Die Polizei hat einen 22 Jahre alten Dänen als mutmaßlichen Täter gefasst.

Das Presse- und Organisationszentrum der Tour de France für den Auftakt der Rundfahrt in Dänemarks Hauptstadt befand sich direkt neben dem Anschlagsort.