"Eine klare Handschrift": Lohne verlängert mit Coach Möhrle

In der Liga läuft es ordentlich für Blau-Weiß Lohne, daher hat der Verein nun Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Trainer Uwe Möhrle (43) verlängert.

In Lohne sind sie zufrieden mit Uwe Möhrle. IMAGO/Lobeca

Uwe Möhrle hat seinen zum Saisonende in Lohne auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Juni 2025 verlängert. Das verkündete der Nord-Regionalligist am Donnerstag in einer Meldung. Doch nicht nur das: Mit dem 43-Jährigen gaben auch der komplette Trainer- und Betreuerstab sowie die medizinische Abteilung ihre Zusage für eine weitere Spielzeit.

"Wir freuen uns, dass wir bereits zu so einem frühen Zeitpunkt Planungssicherheit im Trainerteam haben", so der Sportliche Leiter des Regionalligisten, Luca Scheibel, "Uwe identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem Verein und hat gemeinsam mit dem gesamten Trainer- und Betreuerstab der Mannschaft eine klare Handschrift gegeben. Es ist unser klares Bestreben, die eingeschlagene Entwicklung weiter fortzusetzen."

"Freude und Zufriedenheit"

"Ich bin sehr froh und dankbar, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison unseren bisher eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können. Die tägliche Arbeit mit den Verantwortlichen, meinem Team um mich herum, allen handelnden Personen und natürlich mit der Mannschaft bereitet mir sehr viel Spaß, Freude und Zufriedenheit. Ich freue mich auf die weiteren Aufgaben, die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft und natürlich die des gesamten Vereins. Wir werden auch zukünftig alles investieren und fleißig bleiben, um unsere Ziele zu erreichen", wird der Ex-Profi, der zu seiner aktiven Zeit auf 123 Erstliga- und 201 Zweitligaeinsätze kam, in der Pressemeldung zitiert.

Möhrle gelang in der Saison 21/22 der Regionalliga-Aufstieg mit Blau-Weiß Lohne; in der vergangenen Spielzeit landete der Verein aus dem Landkreis Vechta auf Rang zehn. Aktuell rangiert das Team nach zehn Spieltagen auf dem siebten Tabellenplatz. Am Samstag wartet das Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt.